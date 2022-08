Un républicain affirme que le FBI a saisi un téléphone portable

La saisie ferait partie d’une enquête sur les efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler les élections de 2020

Des agents fédéraux ont saisi le téléphone portable du représentant Scott Perry (R-Pennsylvanie), a déclaré le législateur, fustigant l’agence pour “tactiques de la république bananière” au milieu d’une enquête sur la course présidentielle de 2020.

Perry a annoncé cette décision dans un communiqué mardi, affirmant “3 agents du FBI m’ont rendu visite et ont saisi mon téléphone portable” alors qu’il voyageait avec sa famille.

“Ils n’ont fait aucune tentative pour contacter mon avocat, qui aurait pris des dispositions pour qu’ils aient mon téléphone si tel était leur souhait”, dit Perry, ajoutant “Je suis scandalisé – mais pas surpris – que le FBI, sous la direction du DOJ de Merrick Garland, saisisse le téléphone d’un membre du Congrès en exercice.”

Le FBI a exécuté un mandat de perquisition contre Perry peu de temps après avoir mené un raid sur la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago en Floride, apparemment dans le cadre d’une enquête sur le traitement par Trump de documents présidentiels, y compris des documents classifiés, qui auraient pu être apportés au Palm Beach facilité.

Bien qu’il ne soit pas clair si les deux enquêtes sont liées et que le FBI n’a pas fourni de raison pour le mandat de perquisition, d’anciens hauts responsables du ministère de la Justice ont témoigné que Perry avait joué “un rôle important” dans les tentatives d’installer l’allié de Trump, Jeffrey Clark, au poste de procureur général par intérim peu après la course de 2020, dans l’espoir qu’il soutiendrait les affirmations du président de l’époque concernant la fraude électorale de masse.

Selon une source citée par CNN, le téléphone de Perry était “imagé” par des agents fédéraux et lui est revenu plus tard mardi, notant que les autorités auraient besoin d’un deuxième mandat pour accéder au contenu de l’appareil.

Le législateur a néanmoins condamné le bureau pour “tactiques de la république bananière” – faisant écho à la rhétorique d’autres républicains après le raid de Mar-a-Lago lundi – et un “action inutile et agressive.”

“Mon téléphone contient des informations sur mes activités législatives et politiques, et des discussions personnelles/privées avec ma femme, ma famille, mes électeurs et mes amis”, il a dit. “Rien de tout cela n’est l’affaire du gouvernement.”