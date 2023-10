Un reptile marin au long cou datant d’il y a 80 millions d’années pourrait devenir l’emblème fossile de la Colombie-Britannique

Un grand reptile marin à l’apparence féroce doté d’une gueule de dents pointues qui a élu domicile il y a environ 80 millions d’années dans les eaux de l’île de Vancouver pourrait bientôt devenir l’emblème fossile officiel de la Colombie-Britannique.

La ministre du Tourisme, Lana Popham, a présenté mercredi un projet de loi qui, s’il est adopté, verra l’élasmosaure de la rivière Puntledge de 12 mètres ajouté à la liste des symboles provinciaux de la Colombie-Britannique après cinq ans d’efforts de reconnaissance par les passionnés de paléontologie locaux.

Les premiers fossiles d’élasmosaures en Colombie-Britannique ont été découverts en 1988 le long de la rivière Puntledge, dans la vallée de Comox, et sont maintenant exposés au Musée et centre de paléontologie de Courtenay et du district.

En 2018, l’élasmosaure a remporté un concours provincial visant à l’ajouter à la liste des symboles officiels de la Colombie-Britannique.

Un fossile d’élasmosaure de 12 mètres a été découvert sur l’île de Vancouver en 1988 et il est maintenant exposé au Courtenay and District Museum. (Musée de Courtenay et District)

« La Colombie-Britannique possède une variété riche et diversifiée de fossiles et de gisements fossiles, résultant des processus géologiques complexes qui ont formé notre province », a déclaré Popham.

« L’ajout d’un emblème fossile à notre symbole provincial officiel est une excellente façon de sensibiliser davantage à notre histoire provinciale naturelle, physique et géologique. »

La législation ajoutera un article à la Loi sur les symboles et les distinctions honorifiques provinciales de la Colombie-Britannique pour reconnaître le prédateur au long cou comme symbole de la province, a-t-elle déclaré.

Popham a déclaré que le projet de loi s’appuie en grande partie sur un projet de loi d’initiative parlementaire présenté en février par la députée néo-démocrate de Courtenay-Comox, Ronna-Rae Leonard.

Leonard a déclaré qu’elle et la communauté avaient déployé des efforts « incessants » pour que l’élasmosaure soit reconnu comme le fossile provincial.

Mike Trask, passionné de paléontologie de la région de Comox, et sa fille Heather ont découvert le premier fossile d’élasmosaure en novembre 1988, a-t-elle déclaré.

Sa découverte constitue le premier fossile de ce type trouvé à l’ouest des Rocheuses canadiennes, a déclaré Leonard.

« L’histoire de la famille est inspirante, la découverte dans notre communauté, les opportunités qui se présentent pour toute notre province riche en fossiles mais personne ne le sait », a-t-elle déclaré.

« C’est une fierté pour notre communauté et une opportunité pour toute la province. »