Un représentant du personnel en grève de la BBC en Égypte accuse le géant britannique des médias de « discrimination flagrante »

Un représentant du personnel de la BBC au Caire en grève de trois jours pour l’égalité de rémunération avec des collègues du Moyen-Orient a accusé le radiodiffuseur de « discrimination flagrante » mardi. Le pays d’Afrique du Nord est au milieu de crises économiques en spirale, avec une inflation à un niveau record et une dépréciation de la monnaie.

Selon Khaled el-Balshy, porte-parole des grévistes et chef du syndicat égyptien des journalistes, 75 membres du personnel du bureau du diffuseur au Caire exigent d’être payés en dollars ou de recevoir une augmentation de salaire significative dans la monnaie locale, comme d’autres employés de la BBC dans le région, y compris Beyrouth et Istanbul.

Le dirigeant syndical a déclaré que la disparité équivalait à « une discrimination flagrante à l’encontre du personnel du Caire ». Le débrayage a commencé lundi et devrait se terminer mercredi.

Le bureau de la BBC à Londres a déclaré qu’il prévoyait « d’augmenter les salaires de 27% entre mars et juillet » pour atténuer l’inflation et continuait « de s’engager avec eux (le personnel) pour trouver une solution tout en agissant dans le cadre de notre politique de rémunération du marché qui est appliqué de manière cohérente dans l’ensemble du radiodiffuseur.

El-Balshy a déclaré que l’augmentation de salaire de 27% était insuffisante, compte tenu de la situation économique de l’Égypte.

Au cours de l’année écoulée, la livre égyptienne a perdu plus de 50 % de sa valeur par rapport au dollar, l’inflation annuelle atteignant 36,8 % en juin, contre 33,7 % en mai. L’économie est sous le choc d’années de mesures d’austérité gouvernementales, de la pandémie de coronavirus et des retombées de la guerre en Ukraine. L’Égypte est l’un des principaux importateurs de blé de Russie et d’Ukraine.

L’Associated Press a précédemment déclaré que le personnel de la BBC à Istanbul était payé en dollars, sur la base d’informations fournies par le représentant des grévistes. Il a précisé plus tard qu’ils étaient payés en livre turque, ce qui a été confirmé plus tard par le bureau de presse de la BBC.