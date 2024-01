Un représentant du Minnesota fait l’éloge du nouveau pont – financé par le projet de loi sur les infrastructures auquel il s’est opposé

Il y a un peu plus de deux ans, le représentant Pete Stauber (R-Minn.) a expliqué son vote contre ce qui était alors appelé le « projet de loi bipartite sur les infrastructures » en disant : « Je ne serai pas complice d’ouvrir une voie destructrice et irréversible vers le socialisme ».

“Le pont de Blatnik vieillit et sa restauration est essentielle pour assurer la continuité du succès économique. C’est pourquoi je me bats depuis longtemps pour obtenir ces fonds”, a-t-il déclaré. dans un rapport .

“Obtenir l’argent nécessaire au remplacement de ce pont a été une priorité absolue pour les deux États, et je suis fier d’avoir travaillé avec mes collègues du Congrès du Minnesota et du Wisconsin pour garantir cet investissement crucial.”

Stauber n’est en aucun cas le seul républicain, ni même le seul législateur, à s’attribuer le mérite de l’impact d’un projet de loi contre lequel il a voté. Mais les démocrates s’efforcent de plus en plus de dénoncer plus souvent les républicains pour ce comportement, que l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a surnommé « votez non et prenez le fric ».

“Les électeurs de Pete Stauber méritent un membre du Congrès qui votera pour une législation bipartite de bon sens comme la loi bipartite sur les infrastructures, et non un hypocrite qui prétend qu’il l’a fait.”

À l’époque, Stauber s’était dit inquiet du coût du projet de loi et du fait qu’il entraînerait encore plus de dépenses.

« Je ne serai pas complice d’ouvrir une voie destructrice et irréversible vers le socialisme. Ce programme de dépenses massives ne concerne pas les infrastructures réelles, mais rendra les entreprises moins compétitives, externalisera les emplois, imposera aux familles américaines et aux générations futures davantage de dettes et d’impôts plus élevés, fera monter l’inflation à des niveaux encore plus élevés et dévastera complètement notre économie », a déclaré Stauber. .