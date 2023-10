Un représentant démocrate vulnérable a retiré des milliers de personnes à des groupes qui soutenaient le financement de la police

La représentante démocrate Sharice Davids du 3e district du Congrès du Kansas a reçu des dizaines de milliers de dollars de dons de groupes qui cherchent à « financer la police », selon les données de financement de campagne examinées par la Daily Caller News Foundation.

Davids, ancien artiste martial mixte et membre de la tribu amérindienne Ho-Chunk, est entré au Congrès en 2019 et est l’un des rares membres ouvertement LGBTQ de la chambre. Lors de sa dernière campagne au Congrès, Davids a accepté 52 532 dollars de divers groupes de gauche qui ont soutenu le financement des agences fédérales chargées de l’application des lois et des services de police à travers les États-Unis, selon un examen des données sur le financement de la campagne publié par la Commission électorale fédérale. (EN RELATION : ceux qui veulent interdire la négociation d’actions aux membres du Congrès investissent dans des entreprises qui font pression pour l’énergie verte)

La plus grande série de dons de ce type reçus par Davids était 26 560 $ du comité d’action politique (PAC) Reproductive Freedom for All, anciennement l’Association nationale pour l’abrogation des lois sur l’avortement (NARAL). Le groupe, qui soutient les candidats pro-avortement, a approuvé le définancement de la police en 2021.

1/2) J’ai le cœur brisé face aux horribles attaques perpétrées aujourd’hui par les terroristes du Hamas en Israël. Je condamne sans équivoque cette violence. J’ai toujours soutenu l’assistance en matière de sécurité à Israël, notre proche allié au Moyen-Orient. – Représentant Sharice Davids (@RepDavids) 7 octobre 2023

« Il est grand temps de définancer la police. Après de multiples tentatives infructueuses pour changer la culture policière, il est clair que la police n’a pas réussi à prendre en compte les générations de racisme systémique, d’oppression et de violence d’État dans lesquelles elle s’est engagée. Nous devons continuer à faire mieux », a déclaré le groupe. a écrit sur Twitter.

La campagne de Davids a également reçu 20 972 $ de Planned Parenthood Action Fund, Inc., une organisation de gauche 501(c)(4) qui soutient les candidats principalement sur la base de leur engagement en faveur du droit à l’avortement, en soutien à sa campagne de réélection de 2022. Le fonds, lié à Planned Parenthood Federation of America, Inc., a appelé pour le définancement de la police.

« Planned Parenthood Action Fund soutient les efforts visant à supprimer le financement et à se désinvestir de la police parce que sa militarisation continue et son traitement brutal des Noirs vont à l’encontre des valeurs défendues et avancées par Planned Parenthood : prendre soin du corps, de la vie et de l’avenir des gens », a écrit le groupe. sur son site Internet, où ils ont également réitéré leur soutien à Black Lives Matter.

Davids a en outre reçu un 5 000 $ don de Courage to Change PAC, affilié à la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez de New York, une éminente représentante de gauche au Congrès. Lors des élections de mi-mandat de 2022, le questionnaire du PAC destiné aux candidats pour recevoir des dons exigeait qu’ils s’engagent « à réduire le budget annuel consacré aux dépenses de maintien de l’ordre et de défense et à réorienter ces fonds vers des ressources et des programmes communautaires », selon le questionnaire.

Davids a déjà appelé à l’abolition de l’immigration, des douanes et de l’application des lois américaines en 2018, selon à l’Associated Press, même si elle a depuis reculé sur son poste.

Le district de Davids, qui partage une frontière avec Kansas City, Missouri, a actuellement une cote de R+4 sur le Cook Partisan Voting Index, indiquant que ses électeurs sont plus conservateurs. Elle fait partie du comité national républicain du Congrès.Liste cible» des districts où le GOP pense pouvoir renverser un président démocrate sortant.

Davids n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].