Un représentant américain a fait honte à un militant adolescent. Elle a levé plus d’un million de dollars pour financer l’avortement en trois jours

Le représentant républicain américain Matt Gaetz a tenté de cyber-intimider une militante de l’avortement chez les adolescentes, Olivia Julianna, devant ses 1,4 million de followers sur Twitter. Olivia a répondu en lançant un fonds pour l’avortement qui a levé plus de 1,7 million de dollars en trois jours et vise maintenant 2 millions de dollars. Gaetz, selon Teen Vogue, avait demandé plus tôt: «Pourquoi est-ce que les femmes les moins susceptibles de tomber enceintes sont celles qui s’inquiètent le plus des avortements? Personne ne veut t’imprégner si tu ressembles à un pouce. Il avait poursuivi en disant que les femmes qui sont “5’2″, 350 livres” demandent l’avortement.

Olivia avait répondu aux commentaires misogynes et honteux par un tweet disant : « Je mesure en fait 5’11. 6’4 en talons. Je les porte si petits que les hommes comme vous vous rappellent votre place. Gaetz avait alors procédé à un tweet insultant avec sa photo.

Mais les tables ont tourné, et comment.

Bien @mattgaetz, je dois te le remettre. Je ne pensais pas que vous vous souciez de nous, les militants du droit à l’avortement, mais vos projecteurs sur moi ont aidé à collecter 50 000 $ pour les fonds d’avortement au cours des dernières 24 heures ! Alors je t’ai fait une carte de remerciement spéciale ❤️

On a presque l’impression #MattGaetzIsProAvortement pic.twitter.com/sCxGVT4vzz — Olivia Julianna 🗳 (@0liviajulianna) 26 juillet 2022

Pour tous ceux qui peignent le Texas avec un seul pinceau, regardez des gens comme @0liviajulianna. Un gros pourboire du Stetson pour votre leadership et votre résilience. – Dan Plutôt (@DanRather) 30 juillet 2022

Je sais qui ce N’ÉTAIT définitivement PAS, @mattgaetz. https://t.co/9AaFXWmnR2 — Olivia Julianna 🗳 (@0liviajulianna) 29 juillet 2022

@0liviaJulianna, vous faites la fierté du comté de Harris. J’aime te voir rester ferme et devenir plus fort à chaque attaque. En tant que femmes fortes, quand elles poussent et essaient de « nous remettre à notre place », nous repoussons plus fort ! Soutenez Olivia : ⬇️https://t.co/uoImhCry6a – Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) 29 juillet 2022

C’est un exemple vraiment inspirant de leadership. En moins de 72 heures, @0liviajulianna a recueilli plus d’un million de dollars pour des fonds d’avortement à travers le pays. Alors que nous nous battons pour protéger les droits et la liberté des femmes, l’activisme d’Olivia est un témoignage d’espoir. @MatgaetzHonte à toi. https://t.co/Ab0yDh794Y — Gouverneur JB Pritzker (@GovPritzker) 29 juillet 2022

Olivia a déclaré à Teen Vogue que les commentaires honteux de Matt l’avaient mise en lumière, ce qu’elle a utilisé pour apporter un changement positif au lieu de rester coincée dans un “cycle d’indignation” comme il aurait pu s’y attendre.

