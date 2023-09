Un reportage sur notre frontière nord – Shaw Local

J’ai récemment fait un voyage de pêche avec sept bons amis. Nous avons roulé toute la journée jusqu’à International Falls, au Minnesota et avons traversé notre frontière nord ce soir-là à Fort Frances, en Ontario.

Le lendemain, nous avons roulé cinq heures vers le nord jusqu’à la ville de Red Lake. Le troisième jour, nous avons entassé le matériel, les fournitures et nous-mêmes dans un petit hydravion et avons volé vers le nord. En moins d’une heure, nous avons atterri sur Keeper Lake. La pêche a été magnifique, la météo de la semaine était clémente et la compagnie était exceptionnelle. Les jeux de l’euchre s’échauffaient de temps en temps.

Ce voyage mérite plus de mots que ce qui m’est alloué ici. Je vous en dirai plus sur mon blog. Ce sur quoi je veux me concentrer, c’est le privilège dont nous jouissons en tant qu’Américains de voyager librement. Prenons par exemple ce passage frontalier.

International Falls et Fort Frances se trouvent de part et d’autre du Rainy Lake, une immense étendue d’eau qui sépare les États-Unis du Canada dans cette région. On peut à peine distinguer les villes. Ils partagent une langue et une culture communes. Difficile de comprendre combien coûte l’essence au Canada puisqu’ils la vendent en litres. Les Américains sont toujours déstabilisés par le système métrique.

Aux installations frontalières canadiennes, nous avons rencontré un jeune agent frontalier sympathique. Nous lui remettons nos passeports en une pile à travers la vitre de la voiture et répondons à ses questions. Exercice assez simple.

Pendant qu’il glisse la page intelligente de nos passeports dans un gadget informatique, il nous pose quelques questions. D’où venez-vous? Comment vous connaissez-vous ? Où vas-tu? Combien de temps restes-tu ? Nous sourions et répondons.

Il demande si nous portons des armes à feu. Nous ne le sommes pas. Ce qui est plus important pour lui, parce que les taxes sont payées sur ce produit, c’est la quantité d’alcool que nous apportons. Nous sommes sous la limite d’un litre par personne. Ou c’est un litre ? Nous ne devons rien. Il nous rend nos passeports et nous souhaite la bienvenue au Canada.

Nous y parvenons en quelques minutes. Aucun visa requis, rien de tamponné sur notre passeport, aucun véritable contrôle. Nous n’avons pas été surpris. Nous sommes des Américains qui n’attendent rien de moins.

Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne pour tout le monde dans le monde. Un organisme appelé Passport Index classe les passeports nationaux du monde en fonction de trois critères : le nombre de pays qui peuvent être visités sans visa, le nombre qui accorde généralement des visas à l’arrivée et ceux qui nécessitent une demande de visa à l’avance. J’ai traversé de nombreuses frontières et je considère la possibilité de le faire comme une mesure de liberté planétaire.

Les passeports américains et britanniques ne sont plus les meilleurs, mais nous sommes proches du sommet. Les Émirats arabes unis occupent à eux seuls la première place, avec une puissance de 180. La majeure partie de l’Union européenne est classée entre 176 et 174. Les États-Unis sont classés 173, avec le Canada et l’Australie. Dans l’ensemble, la liste constitue en grande partie une fracture entre pays développés et pays en développement. Pas exactement riches contre pauvres mais proches.

En bas se trouvent l’Afghanistan à 41, la Syrie à 42, l’Irak à 43 et le Pakistan à 47. Les citoyens de ces pays ont des possibilités de voyage très limitées. Vous pourriez vous sentir indésirable si vous y viviez. La Corée du Nord et la Libye sont à 53. L’Iran à 57. Haïti à 62.

Vous avez eu l’idée. Un nom grossier pour ces pays a fait surface il y a des années dans l’actualité, même si des gens formidables y vivent. Nous nous divisons globalement par nationalité plutôt que individuellement par mérite.

C’est ainsi que cela se passe lorsque le destin d’une personne est déterminé par la géographie. Je suis heureux d’annoncer que notre frontière nord est un endroit très convivial. Dans le sud, c’est une autre histoire.

Dave McClure vit à Ottawa. Il est directeur depuis longtemps à la retraite d’une agence privée locale. Il est également blogueur. Vous pouvez en savoir plus sur Dave sur https://daveintheshack.blogspot.com