Un reportage d’ITV capture le moment où un Palestinien est abattu quelques minutes après avoir parlé aux médias

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Un vendeur de vêtements pour enfants de Gaza, qui se tenait non armé parmi un groupe d’hommes palestiniens tenant un drapeau blanc, a été abattu quelques minutes après avoir parlé à un caméraman d’ITV.

Un reportage diffusé par la chaîne de télévision publique britannique a montré les événements qui se déroulaient alors que le groupe de cinq hommes palestiniens tentait d’atteindre les membres de leur famille bloqués dans une maison à l’intérieur d’une zone de combat active.

Ramzi Abu Sahloul, un vendeur de vêtements de 51 ans, a été identifié comme l’homme décédé lors de l’incident.

L’armée israélienne avait ordonné au groupe d’évacuer Khan Younis, qui a été encerclée par les forces de Tsahal, mais la mère et le frère de Sahloul n’ont pas pu sortir d’une maison voisine.

Selon John Irvine, correspondant à l’étranger d’ITV News qui a présenté le reportage de mardi soir, les cinq hommes « faisaient tout leur possible pour ne pas paraître menaçants » aux soldats israéliens à proximité. Ils « essayaient de procéder avec prudence ».

Quelques minutes avant d’être abattu, l’homme palestinien d’âge moyen et anglophone a déclaré à ITV : « Nulle part n’est sûr à Gaza. Partout vous trouvez l’armée israélienne. Ils nous tirent dessus chez nous, dans n’importe quel immeuble et dans la rue.

« Les Israéliens sont venus vers nous et nous ont dit d’évacuer, mais ils n’ont pas laissé sortir mon frère. Nous voulons aller les chercher, si Dieu le veut.

Alors que la fumée s’échappait et que les coups de feu résonnaient en arrière-plan, signalant un combat à proximité, le caméraman d’ITV a conclu l’interview et s’est éloigné.

ITV a déclaré que le caméraman « s’est retourné pour prendre une dernière photo du groupe » lorsque des coups de feu ont retenti à nouveau. La chaîne de télévision a diffusé des images montrant le groupe se mettant à couvert et s’éloignant alors que les coups de feu retentissaient.

Les images montrent ensuite le groupe blotti autour d’un membre tombé au sol.

“La personne interrogée a été blessée par balle”, a déclaré Irvine. “Alors qu’ils essayaient de le transporter en lieu sûr, il y a eu de nouveaux coups de feu et le sifflement d’une balle passant à proximité”, ajoute sa voix off, “suggérant que le groupe était toujours pris pour cible”.

L’armée israélienne a affirmé ignorer l’incident spécifique, affirmant que la vidéo avait été « clairement montée ».

Dans une déclaration à ITV, il a déclaré : « Il est impératif de souligner que la caractérisation alarmante, diffamatoire et grossière de la guerre avec ces accusations méprisables ne peut être considérée que comme une extension de l’effort de propagande du Hamas pour diffamer l’armée israélienne et saper notre politique. objectif de démanteler le Hamas et de garantir que l’entité terroriste ne détienne plus jamais le pouvoir de constituer une armée terroriste, d’envahir Israël, d’assassiner, de brûler, de violer et d’enlever des Israéliens.

Israël a émis des ordres d’évacuation pour environ 513 000 personnes dans une zone densément peuplée du sud de Gaza, au milieu des bombardements intenses de Khan Younis.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les risques d’une guerre régionale étaient « désormais une réalité » et a exhorté toutes les parties « à prendre du recul et à considérer les coûts horribles ».

Le nombre de morts parmi les Palestiniens de Gaza s’élève à plus de 25 000, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont beaucoup sont des femmes et des enfants. Son décompte ne fait pas de distinction entre les victimes civiles et les militants.

L’avocat des droits de l’homme Michael Mansfield KC, qui s’est entretenu avec ITV News, a déclaré que les images constituaient une preuve irréfutable d’un crime de guerre. « Ce groupe de cinq personnes n’est pas armé, ils n’avaient aucune arme, ils brandissent un drapeau blanc. Ils ne représentent pas une menace. Alors les abattre sans sommation, juste comme ça, c’est une exécution.

Israël a nié avoir délibérément ciblé des civils à Gaza et a rejeté les allégations de génocide à Gaza après qu’une plainte a été portée contre lui par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu’elles avaient l’intention de continuer à bombarder Gaza pendant encore plusieurs mois.