Un haut responsable des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que le reportage exclusif de Sky News de Stuart Ramsay sur la guerre cachée du Myanmar est « courageux » et « montre le pouvoir du journalisme ».

James Rodehaver, chef de l’équipe du Myanmar au sein du Groupe des droits de l’homme des Nations Unies, a déclaré que le rapport intervient alors qu’il existe des « difficultés à obtenir des informations à l’intérieur du pays » et souligne le manque d’attention internationale accordée à la situation.

Le rapport de l’équipe de Sky News – à l’intérieur de l’hôpital secret de la jungle pour les combattants rebelles du pays – était « remarquable », a-t-il ajouté, mais montrait « à quel point la vie est poignante » et dangereuse pour la population de Birmanie.

Après avoir regardé le reportage, M. Rodehaver a déclaré : « Je pense que c’est un effort courageux. Je pense que cela montre le pouvoir du journalisme.

« Le pouvoir d’accéder à l’information et le véritable héroïsme qu’il faut pour faire du journalisme d’investigation réel, solide, vérifiable dans cet environnement.

« Stuart et son équipe et les images que nous venons de voir ici dans cette histoire remarquable – je pense que cela montre à quel point cela rend poignant et tangible la situation dans le pays. »

M. Rodehaver a déclaré que « la crise dans le pays a été considérablement sous-estimée ».

Il a déclaré: « Je pense qu’il y a vraiment deux faces à cette médaille. La première est que l’armée birmane a utilisé une stratégie consistant à nier l’information non seulement aux personnes à l’intérieur du pays, mais aussi à l’extérieur.

« Ils l’ont fait en ciblant les journalistes et les groupes de la société civile.

« Ils ont des déplacements limités et ils sont allés trop loin en coupant l’accès de la grande majorité des gens aux données mobiles et aux services Internet sécurisés.

« Donc, par conséquent, il est très difficile d’obtenir des informations sur les zones où se déroulent les combats et, bien sûr, il s’agit d’une zone de plus en plus vaste en raison de l’ampleur des opérations militaires lancées contre le peuple du Myanmar.

« Le revers de la médaille est, bien sûr, le manque d’attention politique accordée au Myanmar malgré plusieurs organisations, comme la mienne, qui rendent compte en permanence de la situation dans le pays et documentent les violations des droits de l’homme qui se produisent dans le cadre de cette crise. . »

Malgré les efforts en cours pour donner plus de visibilité à la guerre au Myanmar, M. Rodehaver a déclaré qu’il y avait eu peu de changement dans les efforts internationaux pour faire face à la situation.

Il a déclaré: « Non, cela n’a pas changé. Nous sommes toujours confrontés à d’énormes difficultés pour obtenir des informations à l’intérieur du pays. C’est une stratégie délibérée de la part des militaires. Ils connaissent le pouvoir de l’information et des images.

« L’armée ne veut pas que les gens sachent à quel point les combats sont intenses et à quel point ils sont dangereux dans le pays pour la grande majorité des civils et de la population du pays.

« Cela susciterait des inquiétudes au niveau politique quant à la stabilité du pays et à son potentiel de débordement sur la région. »