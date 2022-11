Un renversement des sondages – The New York Times

Mais la poussée estivale démocrate s’est rapidement dissipée. L’accent mis sur les armes à feu, l’avortement et les menaces contre la démocratie a cédé la place à de nouvelles préoccupations inflationnistes, à un marché boursier en baisse et à un débat électoral souvent axé sur d’autres problèmes, comme la criminalité. En quelques semaines seulement, une avance républicaine encore plus importante a remplacé l’avantage démocrate. L’avantage démocrate autrefois clair dans les courses critiques au Sénat s’est évaporé, laissant le contrôle du Sénat en jeu.

Lors d’une élection de mi-mandat typique, on pourrait s’attendre à ce que les républicains balayent bon nombre des races les plus proches. Ils pourraient même faire des percées dans une poignée de districts ou d’États démocrates fiables. Il y a des signes cette année de ce dernier : les démocrates se sont précipités pour défendre des sièges solidement bleus à New York, Rhode Island, Californie et Oregon.