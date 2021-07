Un renouveau pour les campus IBM qui abritaient autrefois des cartes perforées et des circuits imprimés

ENDICOTT, NY – Les trottoirs le long de Washington Avenue à Endicott, NY, sont suffisamment vides pour que les vélos parcourent leur longueur avec une navigation fluide. Mais il y a 40 ans, lorsqu’une usine IBM bourdonnait de milliers d’employés, les cyclistes auraient peut-être choisi un itinéraire différent.

« Pendant l’heure du déjeuner, vous ne pouviez pas voir en bas de la rue parce qu’il y avait tellement de monde », a déclaré Mary Morley, propriétaire d’Angeline’s Flowers, l’une des rares devantures de magasin sans panneau « à louer ». « Avant, c’était tout à fait l’endroit.

Se souvenir avec nostalgie des temps passés est un passe-temps dans les régions de Southern Tier et de la vallée de l’Hudson dans l’État de New York depuis qu’IBM a commencé à réduire ses opérations et à fermer ses usines dans les années 1980. En effet, toute la région était autrefois une sorte de ville d’entreprise étendue pour le géant de la technologie, qui a commencé là-bas et a stimulé une grande partie de sa croissance du logement et de la vente au détail. Lorsque Big Blue est parti, la douleur économique s’est ensuivie.

Mais les grands campus qui restent détiennent les clés d’un rebond économique, dans des endroits comme East Fishkill, Ulster et Endicott, disent les chefs d’entreprise qui s’efforcent de les réinventer.