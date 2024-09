Un rendu non officiel peut montrer comment le Galaxy S25 Ultra se compare au Galaxy S24 Ultra

En ce qui concerne les meilleurs téléphones Samsung, notre revue du Samsung Galaxy S24 Ultra vous dira qu’il s’agit de l’un des modèles tout en haut de la liste – et des rendus non officiels récemment divulgués nous donnent une meilleure idée des changements à venir avec le modèle 2025.

Une photo publiée par un informateur bien connu L’univers de glace montre la version Ultra du Samsung Galaxy S25 à côté du modèle équivalent Galaxy S24. Apparemment, le nouveau téléphone sera plus fin et plus léger que son prédécesseur, en raison de modifications apportées au cadre métallique.

Nous pouvons également voir clairement que les coins de l’appareil deviennent plus arrondis, ce qui a été mentionné dans fuites précédentesIl semblerait que le look carré et anguleux soit dépassé, et que le look incurvé et arrondi soit de mise pour le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Si ces changements sont effectivement appliqués, le modèle Ultra ressemblera beaucoup plus aux modèles standard et Plus. Cependant, il conservera plusieurs fonctionnalités pour le différencier, notamment la prise en charge du stylet S Pen.

Modifications de conception

S24 Ultra vs S25 Ultra C’est le contraste le plus direct. Le S25U a supprimé le cadre central en métal épais et lourd, ce qui le fait paraître plus fin et plus léger. pic.twitter.com/t3G0xBdcVY15 septembre 2024

D’après ce que nous avons déjà entendu à propos du prochain Samsung Galaxy S25 Ultra, il semble que le téléphone sera doté d’un cadre plus arrondi d’avant en arrière, le rendant plus confortable à tenir en main.

Nous avons également déjà vu des rendus divulgués qui correspondent à la nouvelle image ci-dessus. Bien que les changements de conception ne semblent pas être énormes, le changement de forme du cadre permettrait de repérer facilement la différence entre un Galaxy S24 Ultra et un Galaxy S25 Ultra.

Il a également été question que Samsung réduise les bords du nouveau modèle, ce qui signifie qu’il dispose d’un écran plus grand – peut-être s’étendant de 6,86 pouces d’un coin à l’autre, ce qui représenterait une petite augmentation par rapport à l’écran de 6,8 pouces du Galaxy S24 Ultra.

Les rumeurs continuent de circuler autour du Galaxy S25 Ultra, et nous nous attendons également à une amélioration du processeur et peut-être aussi à une meilleure autonomie de la batterie. Si Samsung s’en tient à son calendrier 2024 en 2025, les téléphones Galaxy S25 devraient faire leur apparition en janvier.