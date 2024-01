Un renard mort retrouvé à Taneytown est testé positif à la rage

Un renard vu près d’un quartier de Taneytown a été testé positif à la rage, selon le département de la santé du comté de Carroll. Les responsables de la santé du comté ont déclaré que la carcasse de l’animal avait été retrouvée vendredi près de Starboard Court dans le quartier de Windy Hills, près de Trevanion Road à Taneytown. Les responsables ont déclaré que le renard avait été vu dans la région quelques jours auparavant. Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils craignaient que des personnes ou des animaux domestiques aient été exposés à la rage. yeux, du nez, de la bouche ou une blessure d’une personne ou d’un autre animal”, a déclaré Joe Mancuso, responsable du programme de lutte contre la rage du ministère de la Santé, dans un communiqué. Toute personne susceptible d’avoir été exposée ou dont l’animal a pu être exposé à des morsures, des égratignures ou à la salive. de ce renard, vous pouvez appeler le service de santé au 410-876-1884 pour une évaluation des risques. La rage est le plus souvent observée chez les ratons laveurs, les chats, les mouffettes, les renards, les marmottes et les chauves-souris dans le Maryland, mais peut parfois être observée chez d’autres animaux comme les chiens. , furets, cerfs et même vaches et autres animaux de ferme.Fiche d’information sur la rage du ministère de la Santé du Maryland« Observez la faune et les animaux que vous ne connaissez pas à distance et faites vacciner vos animaux de compagnie », a déclaré Mancuso. “Si vous voyez un animal malade ou blessé, ou qui se comporte étrangement, appelez le contrôle des animaux au 410-848-4810.” Il est conseillé à toute personne ou à toute personne dont l’animal a été mordu ou griffé par un animal sauvage ou errant de laver la zone avec de l’eau et du savon pendant plusieurs minutes et éloignez l’animal des autres personnes et des animaux domestiques. Ensuite, appelez un médecin ou un vétérinaire et appelez le service de santé au 410-876-1884. Le service de santé prévoit d’organiser des cliniques de vaccination contre la rage les 7 avril et 15 septembre de 14 h à 16 h au Ag Centre de Westminster pour 10 $ par animal. .

Un renard vu près d’un quartier de Taneytown a été testé positif à la rage, selon le département de la santé du comté de Carroll. Les responsables de la santé du comté ont déclaré que la carcasse de l’animal avait été retrouvée vendredi près de Starboard Court, dans le quartier de Windy Hills, près de Trevanion Road à Taneytown. Les autorités ont déclaré que le renard avait été vu dans la région quelques jours auparavant. Les responsables de la santé se sont dits préoccupés par le fait que des personnes ou des animaux domestiques pourraient avoir été exposés à la rage. “L’exposition à la rage se produit par des morsures et des égratignures ou par la salive de l’animal infecté qui pénètre dans les yeux, le nez, la bouche ou une blessure d’une personne ou d’un autre animal”, a déclaré Joe Mancuso, responsable du programme de lutte contre la rage du ministère de la Santé, dans un communiqué. Toute personne susceptible d’avoir été exposée ou dont l’animal a pu être exposé à des morsures, des égratignures ou à la salive de ce renard peut appeler le service de santé au 410-876-1884 pour une évaluation des risques. La rage est le plus souvent observée chez les ratons laveurs, les chats, les mouffettes, les renards, les marmottes et les chauves-souris dans le Maryland, mais elle peut parfois être observée chez d’autres animaux tels que les chiens, les furets, les cerfs et même les vaches et autres animaux de ferme. “Observez à distance la faune et les animaux que vous ne connaissez pas et faites vacciner vos animaux de compagnie”, a déclaré Mancuso. “Si vous voyez un animal malade ou blessé, ou qui se comporte étrangement, appelez Animal Control au 410-848-4810.” Il est conseillé à toute personne dont l’animal a été mordu ou griffé par un animal sauvage ou errant de laver la zone avec de l’eau et du savon pendant plusieurs minutes et de garder l’animal éloigné des autres personnes et animaux domestiques. Ensuite, appelez un médecin ou un vétérinaire et appelez le service de santé au 410-876-1884. Le ministère de la Santé prévoit d’organiser des cliniques de vaccination contre la rage les 7 avril et 15 septembre de 14h à 16h au Ag Centre de Westminster pour 10 $ par animal.