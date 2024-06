Un renard enragé mord une femme, deuxième cas de rage dans la région en un mois

Une femme de la région de Stapleton a commencé un traitement antirabique après avoir été mordue par un renard enragé près de chez elle vendredi 24 mai.

Robert Strickland, spécialiste de la santé environnementale du comté de Jefferson, a déclaré que la femme avait été mordue au pied alors qu’elle tentait de « chasser » un renard roux qui harcelait ses chats de grange. Le renard a été tué par le père de la femme après l’incident. Strickland a déclaré qu’il avait récupéré la carcasse à leur adresse de Quaker Road entre Stapleton et Wrens le lendemain et l’avait envoyée au laboratoire de santé publique de Géorgie à Waycross, qui a confirmé que le renard était positif à la rage.

Strickland a déclaré qu’il vérifierait de nouveau les chats impliqués dans les 10 jours suivant l’incident pour voir s’ils semblaient montrer des signes d’avoir contracté le virus.

« Heureusement, cette victime (de morsure) s’est rendue directement aux urgences de Piedmont McDuffie à Thomson et le médecin a décidé de commencer le traitement antirabique, ce qui est toujours une bonne chose. Je ne suis pas médecin, je vous conseille donc, si vous entrez en contact avec un animal sauvage comme celui-ci, de demander conseil à votre médecin dès que possible.

Le virus de la rage est mortel pour les humains et Strickland a déclaré que c’était la raison pour laquelle son bureau prenait ces cas au sérieux et appliquait des protocoles stricts concernant les expositions. Le virus peut être transmis à chaque fois que la peau est blessée, a-t-il expliqué, par des morsures, des égratignures et d’autres blessures.

Il s’agit du deuxième cas confirmé de rage chez un animal sauvage dans le comté au cours du mois dernier.

Le 3 mai, Strickland a récupéré un raton laveur qui a été tué lors d’une bagarre avec un chien de compagnie dans une maison du lotissement Cason Creek à l’extérieur de Louisville. Le chien a été mis en quarantaine après l’incident.

« Ce deuxième cas montre très pertinent que vous devez faire vacciner vos animaux », a déclaré Strickland. « Depuis que nous avons un raton laveur enragé, les chasseurs de coons doivent être très prudents s’ils piègent. Méfiez-vous de la façon dont vous relâchez les animaux des pièges ou si vous êtes dans les bois pour quelque raison que ce soit, si vous voyez un animal sauvage, ne le coincez pas et évitez tout contact. Laissez-le suivre son chemin.

Selon le protocole du ministère de la Santé publique (DPH), après qu’un animal domestique vacciné contre la rage entre en contact avec un animal enragé, il est placé en quarantaine de 10 jours.

« Si l’animal est opérationnel après 10 jours, nous pouvons le laisser sortir, mais nous l’observons à nouveau après 45 jours pour nous assurer qu’aucune rage n’a été transmise », a déclaré Strickland. « Habituellement, si un animal porteur d’un virus actif de la rage mord un autre animal, cet animal mourra dans les 10 jours. C’est la rapidité avec laquelle la souche de la rage se propage à travers un autre animal.

Le service de santé local avertit actuellement les résidents de la région et leur conseille d’éviter tout contact avec des animaux sauvages.

La DPH recommande aux résidents de s’assurer que leurs animaux sont vaccinés contre la rage et reçoivent des rappels réguliers, que les animaux ne sont pas autorisés à se déplacer librement dans les zones où ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des animaux sauvages, d’éviter de laisser à l’extérieur de la nourriture qui pourrait attirer des animaux errants et sauvages vers les zones. les humains sont fréquents et les enfants apprennent à ne pas s’approcher d’animaux sauvages ou errants qu’ils ne connaissent pas.

Tous les résidents du comté de Jefferson ont été priés de signaler tout contact d’humains et d’animaux domestiques avec des animaux sauvages au bureau de la section de santé environnementale du département de santé du comté de Jefferson au 478-625-3716.