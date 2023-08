Un remorqueur coule dans le canal de Suez après être entré en collision avec un pétrolier

LE CAIRE (AP) – Un remorqueur a coulé samedi dans le canal de Suez en Égypte après être entré en collision avec un pétrolier battant pavillon de Hong Kong, ont annoncé les autorités de la voie navigable.

Dans un communiqué, l’Autorité du canal de Suez, qui supervise le fonctionnement du passage d’eau clé, a déclaré que ses équipes travaillaient pour récupérer le remorqueur après avoir lancé une opération pour sauver l’équipage de sept personnes. Il n’a pas mentionné si le mouvement des autres navires transportant par le canal avait été affecté.

Le canal, qui relie la Méditerranée et la mer Rouge, voit des échouements périodiques de méga-grands navires de transport qui le traversent, dont beaucoup voyagent entre la Chine et l’Europe et l’hémisphère occidental. Les remorqueurs aident à guider les navires de passage.

Le pétrolier impliqué dans la collision de samedi, a indiqué l’autorité, était le pétrolier Chinagas Legend, battant pavillon de Hong Kong, qui, selon elle, attendait maintenant à Port-Saïd.

En mars 2021, un porte-conteneurs de la taille d’un gratte-ciel, l’Ever Given, battant pavillon panaméen, s’est échoué dans un tronçon à voie unique du canal, bloquant la voie navigable. Un effort de sauvetage massif par une flottille de remorqueurs, aidés par les marées, l’a libéré six jours plus tard, mettant fin à la crise et permettant à des centaines de navires en attente de traverser le canal.

Ouvert en 1869, le canal de Suez fournit un lien vital pour le pétrole, le gaz naturel et le fret des principales sources de devises étrangères de l’Égypte. En 2015, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a achevé une expansion majeure du canal, lui permettant d’accueillir les plus grands navires du monde.

The Associated Press