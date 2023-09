Un remerciement personnel d’un pompier sur l’incendie de McDougall Creek

Comment remercier des milliers de personnes ? Je ne suis pas entièrement sûr, mais je vais essayer.

Je m’appelle Rob Baker et je suis l’un des 13 pompiers du service d’incendie de Wilson’s Landing qui ont perdu leur maison lors de l’incendie de forêt de McDougal Creek.

Cela fait bientôt un mois que l’incendie a ravagé notre communauté, et il est temps de reconnaître une partie de l’aide et du grand bien qui ont découlé de cette terrible tragédie.

Premiers intervenants :

Merci à nos frères et sœurs de North Westside Fire Rescue. Vous avez envoyé tout le monde et tout le monde est venu. Vous avez combattu avec nous lors de la grande retraite et de l’évacuation. Ensuite, vous êtes revenu. Vous vous êtes battus au coude à coude avec nous et ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies et de nombreuses maisons. Vous nous avez rejoint jour après jour. Nous n’oublierons jamais combien vous avez donné pour aider notre communauté.

Merci aux nombreux départements structurels de partout à travers la province. Vous étiez l’armée qui a éteint cent incendies et noyé mille fosses de cendres. Vous avez sécurisé une communauté fumante et fumante et empêché l’incendie de prendre d’autres maisons. Certains d’entre vous ont également collecté des fonds en notre nom, ce qui nous aidera à reprendre nos activités à pleine capacité. D’autres ont proposé une formation et une aide mutuelle pendant que nous réfléchissons à la manière de fournir une couverture incendie dans notre région alors que nous sommes nombreux à quitter nos maisons.

Merci aux hommes et aux femmes du BC Wildfire Service et aux entrepreneurs qui ont travaillé avec vous.

Vous avez combattu le feu à nos côtés et dans les bois à côté de nous et au-dessus de nous. Vous êtes véritablement l’épine dorsale d’une attaque de feu efficace. Vous avez créé des protections retardatrices, des bulles d’humidité, des protections de machines et des protège-mains. Et lorsque le feu a franchi les lignes de défense, vous avez attaqué les foyers avec vigueur. Vous avez brûlé les combustibles qui nous mettaient encore en danger.

Vous avez abattu des arbres dangereux pour assurer notre sécurité pendant que nous nous déplacions dans la communauté. Vous avez créé couche après couche de protection contre la bête qui est toujours très active derrière nos communautés.

Merci aux équipes de protection des structures qui ont donné de bonnes chances aux prochaines communautés d’échapper à notre sort.

Merci aux bénévoles de Central Okanagan Search and Rescue – pour avoir mené la charge d’évacuation des communautés avant l’incendie.

Merci aux agents de la GRC qui sont venus de partout à travers la province pour garder la zone de feu et les rives du lac dégagées. Vous vous êtes assuré que la seule chose à laquelle les pompiers devaient faire face était l’incendie.

Merci aux agents du Service de Conservation qui ont contribué à protéger nos frontières et à mettre fin aux souffrances des animaux mortellement blessés par l’incendie.

Merci aux nombreux entrepreneurs privés qui ont fait faire le plein de nos camions et à notre générateur en marche, ainsi qu’au bénévole des fosses septiques qui a empêché la caserne de pompiers d’exploser lorsque la station 42 était au cœur de l’incendie local.

Merci aux nombreux restaurants de l’Okanagan et à l’Armée du Salut de nous nourrir et de nous garder suffisamment forts pour faire notre travail.

Merci à Mamas for Mamas et aux nombreuses associations caritatives et entreprises qui nous ont donné de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette.

Vous nous avez permis d’être propres, frais et rechargés.

Et surtout, merci aux pompiers et agents de Wilsons Landing Fire. Vous avez donné tout ce que vous aviez, et plus encore, pour combattre une bête qui semblait indomptable. Vous avez combattu l’incendie pendant 21 heures la première nuit, puis vous êtes revenu encore et encore pour le combattre à nouveau. Vous avez été évacué de la région, mais vous êtes revenu poste après poste. Vous avez quitté votre travail quotidien pour rester et aider. Vous êtes resté et avez patrouillé la zone 24 heures sur 24 jusqu’à la réouverture de Westside Road hier. Vous nous avez permis au reste d’entre nous de dormir et de poursuivre notre vie et notre rétablissement.

Vous êtes un groupe de personnes extraordinaire.

Vous avez fait preuve du meilleur du professionnalisme, de l’engagement et de la bienveillance pendant cette période folle. Nous avons été transformés par le feu en une équipe encore plus forte.

Je suis honoré d’être l’un d’entre vous.

Communauté:

Marsha et Chuck, merci de nous avoir accueillis et de nous avoir donné de la nourriture et un refuge. Vous avez emmené notre chien en promenade. Vous nous avez donné une base d’opérations et un foyer où venir. Et puis, quand nous avons trouvé un logement, vous vous êtes assuré que nous avions le nécessaire pour commencer à vivre.

Merci aux habitants de Wilden qui ont observé l’incendie de l’autre côté du lac, puis se sont rassemblés pour nous soutenir avec des paroles aimables et de nombreuses cartes-cadeaux. Vous nous avez donné de l’essence pour nos réservoirs, une boisson fraîche après un long travail et un énorme câlin de l’autre côté du lac Okanagan.

Merci à Mountain Equipment COOP qui a habillé et équipé les 13 personnes qui ont perdu leur maison.

Merci au chef Dutch d’avoir soutenu ceux qui ont le plus perdu, grâce à vos propres fonds de retraite.

Merci à toutes les personnes qui ont soutenu les 13 pompiers à travers les pages GoFundMe.

Vous avez veillé à ce que nous disposions des fonds nécessaires pour démarrer, quelle que soit notre situation. Vous nous avez permis de continuer en vous assurant que nous avions les fonds nécessaires pour repartir sur pied.

Merci aux centaines de personnes qui nous ont contacté avec des mots d’encouragement et des offres de soutien. Lorsque nous prenions des pauses pendant l’incendie, nos téléphones étaient illuminés de messages de remerciement et d’offres d’aide. Cela nous a permis de nous sentir beaucoup moins seuls.

Merci au personnel et à l’administration de l’Hôpital général de Kelowna. Vous m’avez donné le temps d’aider à la lutte contre les tirs. Certains d’entre vous ont littéralement donné à Annick et à moi les vêtements que vous portiez sur votre dos. Vous nous avez donné les moyens financiers de prendre soin de nous et de nous échapper de notre étrange nouvelle réalité. Vous avez meublé notre appartement temporaire et transformé un espace en maison.

Ma femme:

Annick de Gooyer. Tu es ma femme et ma partenaire. Pendant que je sortais et combattais l’incendie, vous faisiez tout le reste. Vous êtes sorti de notre boîte d’évacuation. Vous vous êtes assuré que notre chien était dehors et en sécurité. Vous avez géré l’évacuation. Vous avez fait affaire avec la compagnie d’assurance. Vous étiez le lien de communication avec tous nos amis et notre famille.

Vous nous avez trouvé un logement, puis un endroit où vivre.

Vous avez eu affaire à un pompier fatigué, grincheux et malodorant qui n’avait plus que peu de réserve émotionnelle. Vous m’avez gardé la tête froide et le moral.

Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez fait.

Conclusion:

Je me sens battu et ensanglanté.

Je suis tellement, très fatigué. Mais grâce à vous tous, je ne suis pas brisé.

Vous, les habitants de l’Okanagan, nous avez soutenus. Vous avez été notre forte forteresse. Vous êtes incroyable, généreux et gentil.

Je parle au nom de tous les pompiers de la Station 42 lorsque j’exprime ma profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait.

Nous sommes touchés par votre générosité.

Merci

Rob Baker

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023bcwildfireVille de West KelownapompiersKelowna