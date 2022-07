«Un remède au cynisme:» Des experts expliquent pourquoi voter aux élections municipales de la Colombie-Britannique est important – Kelowna Capital News

Alors que les Britanno-Colombiens se préparent pour les élections municipales d’octobre, les résidents devraient réfléchir à la façon dont leur vote influencera l’expérience globale de vie dans leur communauté, a déclaré David Black, professeur de communication à l’Université Royal Roads.

Les électeurs peuvent sélectionner des conseillers qui partagent leur point de vue sur ce que devrait être la vie dans la ville, a déclaré Black. Les villes sont des espaces immersifs et les gens utilisent un langage comme «l’ambiance» ou «l’habitabilité» d’une ville pour décrire l’expérience d’y être.

«La politique municipale est une sorte de remède au cynisme que les gens pourraient ressentir à l’égard de la politique provinciale et fédérale… Les gens se sentent souvent un peu aliénés et ont l’impression que le monde est hors de contrôle», a-t-il déclaré. “C’est au niveau municipal que vous vivez à l’intérieur des choix que vous faites.”

Black a déclaré que les problèmes quotidiens du gouvernement local nécessitent une collaboration – et une culture plus organiquement démocratique. Il l’appelait une politique accessible, disponible et personnelle du peuple.

Cependant, les résidents peuvent trouver difficile de déterminer quels candidats partagent leurs priorités.

Pour la plupart, chaque candidat a sa propre marque et son propre ensemble d’idées, ce qui peut sembler inhabituel pour les électeurs qui suivent la politique des partis provinciaux, a déclaré Black. Même lorsque les organisations créent des plates-formes pour un candidat comme le ferait un parti, le processus de prise de décision au sein d’un conseil municipal nécessite qu’un maire et un conseil fassent des compromis, a déclaré Black.

La procédure pour voter lors d’une élection locale est similaire aux élections provinciales et nationales, mais les différences importantes dans la politique municipale peuvent sembler étranges à certains électeurs, a déclaré Black. D’une part, la plupart des municipalités n’ont pas de sondage sur les candidats avant les élections, de sorte que les gens sont plus susceptibles d’utiliser leur intuition pour décider pour qui voter.

“C’est plus de l’art que de la science, je dirais, au niveau municipal”, a-t-il dit.

L’experte en politique communautaire durable de l’Université Royal Roads, Ann Dale, a déclaré que les gouvernements locaux sont en première ligne des grands enjeux et de la préparation aux situations d’urgence.

Les gouvernements locaux sont les mieux placés pour élaborer des plans d’urgence adaptés aux besoins spécifiques de leur région. C’est plus important que jamais avec le changement climatique qui augmente le nombre d’incendies de forêt, d’inondations et de vagues de chaleur, a-t-elle déclaré.

Les villes prennent également des décisions concernant les infrastructures, telles que la chaussée, le développement et les espaces verts. Les gouvernements locaux ont le pouvoir de rendre les communautés plus belles parce qu’ils créent les règlements qui disent comment et où les choses sont construites, a déclaré Dale.

Dale a déclaré que les électeurs devraient voter à chaque élection. Lorsque la participation électorale est faible, les dirigeants n’ont pas à réfléchir à ce que la plupart des gens attendent d’eux, a-t-elle déclaré.

“Je pense que nous vivons dans une situation de gouvernement minoritaire plutôt que majoritaire. Et une démocratie saine exige que les gens soient engagés et responsabilisés. Alors, les gens doivent se demander, pourquoi se sentent-ils si démunis que leur vote ne compte pas ? » dit Dale.

Si vous voulez faire partie de la majorité silencieuse, ne votez pas, a-t-elle dit.

Black a déclaré que les votes individuels sont plus influents dans les élections municipales que dans les élections provinciales, car le nombre total d’électeurs est plus petit. De plus, des villes comme Victoria permettent aux résidents de sélectionner jusqu’à huit conseillers.

Les élections municipales de 2018 à Victoria ont vu un taux de participation de 43,5 % parmi les électeurs inscrits. Black a déclaré qu’il s’agissait d’un bon taux de participation pour une élection locale, ce qui montre qu’il y avait un bon niveau de concurrence.

En revanche, moins de 21 % des électeurs admissibles ont voté dans les trois municipalités de la Colombie-Britannique ayant le taux de participation le plus bas en 2018. Lors des élections provinciales de 2020, 57,75 % des électeurs admissibles ont voté dans la province.

