Entreprise: Cardinal Health est un distributeur de produits pharmaceutiques, un fabricant et distributeur mondial de produits médicaux et de laboratoire, et un fournisseur de solutions de performance et de données pour les établissements de santé. La société opère à travers deux segments : (i) pharmaceutique et (ii) fourniture et distribution médicales. Le segment pharmaceutique a environ 165 milliards de dollars de revenus (91 %) et le segment médical a environ 16 milliards de dollars (9 %) de revenus. La société est la plus petite des trois plus grands distributeurs de médicaments (qui représentent ensemble 90 % du marché), derrière AmerisourceBergen et McKesson.

Commentaire d’activiste : Elliott est un investisseur activiste très prospère et astucieux, en particulier dans le secteur de la technologie. Leur équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs et des partenaires opérationnels. Lors de l’évaluation d’un investissement, ils embauchent également des consultants spécialisés et généraux en gestion, des analystes experts des coûts et des spécialistes de l’industrie. Ils surveillent souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et ont une vaste écurie de candidats au conseil d’administration impressionnants.

Sur 6 septembre , Elliott et la société ont conclu un accord de coopération, en vertu duquel Cardinal a accepté de nommer les quatre candidats suivants au conseil d’administration et de les proposer pour élection lors de l’assemblée annuelle de 2022 : (i) Steven K. Barg, responsable mondial de l’engagement chez Elliott Management ; (ii) Michelle M. Brennan, présidente du Connect Healthcare Council for Pioneering Collective et membre du conseil d’administration de Coupa Software ; (iii) Sujatha Chandrasekaran, conseillère et consultante indépendante dans les secteurs de la recherche et de la technologie ; et (iv) Christine A. Mundkur, ancienne PDG et présidente sans droit de vote du conseil d’administration d’Impopharma, un développeur de formulations complexes axées sur les produits pharmaceutiques à inhaler. La société a élargi la taille du conseil d’administration de 11 à 15. Après l’assemblée annuelle de 2022, les administrateurs sortants Dean Scarborough et John Weiland démissionneront et le conseil sera composé de 13 membres. En outre, Cardinal a accepté de former un nouveau comité d’examen des affaires pour soutenir un examen complet de sa stratégie, de son portefeuille, de son cadre d’allocation de capital et de ses opérations. Le comité sera présidé par le PDG Jason Hollar, et Barg et Akhil Johri y serviront également. Elliott a accepté de se conformer à certaines dispositions habituelles de vote et de statu quo.

Cardinal est une société composée de deux métiers sans réelles synergies. L’activité pharmaceutique est l’une des trois entreprises d’un oligopole et connaît une croissance plus rapide que ses pairs, augmentant ses revenus de 14 % l’an dernier. Les pairs pharmaceutiques se négocient à 10 à 11 fois l’EBITDA tandis que Cardinal se négocie à seulement 8 fois l’EBITDA. Cela est dû à des problèmes opérationnels et à des faux pas, principalement dans le segment médical. Ils ont commis l’erreur d’investir de l’argent dans ce segment par le biais d’acquisitions, mais n’ont jamais été en mesure d’exploiter ces actifs. Aujourd’hui, ce segment génère environ 16 milliards de dollars de revenus, mais n’a pas été rentable au cours du dernier trimestre après avoir historiquement enregistré jusqu’à 800 millions de dollars d’EBITDA.

Il existe ici plusieurs opportunités de création de valeur. Cela devrait commencer par la vente de certains actifs non essentiels. Dans le secteur pharmaceutique, Nuclear and Precision Health Solutions est un actif indépendant de premier plan sur le marché qui pourrait être essaimé. Dans le secteur médical, Cardinal Health at-Home Solutions, que la société a achetée il y a dix ans, a bien grandi et se trouve sur un marché mûr pour l’acquisition. Cela pourrait donner à Cardinal de l’argent pour réparer les deux entreprises après que la société ait manqué les prévisions d’EPS six trimestres de suite.

Cependant, toutes ces initiatives devraient se faire avec un conseil reconstitué. Cela a été précisé en août quand Cardinal a annoncé que Mike Kaufmann (qui avait un mandat de 30 ans dans l’entreprise) quittait son poste de PDG et serait remplacé par le directeur financier Jason Hollar. Le déménagement est venu sans avertissement ni communication, et le conseil a promu le directeur financier au poste de PDG. Pendant ce temps, Hollar n’a jamais travaillé dans les soins de santé avant Cardinal, où il n’est que depuis 2,5 ans. Il était plus récemment directeur financier chez Tenneco, une entreprise de pièces automobiles, et chez Sears Holdings avant cela. L’une des principales fonctions d’un conseil d’administration est d’analyser et d’effectuer la succession du PDG. Il semble que le conseil d’administration de Cardinal vient d’appeler celui-ci. Hollar est peut-être le bon PDG pour l’entreprise, mais cette transition ne devrait se produire qu’après un processus de recherche complet. De plus, la succession interne du PDG a généralement plus de sens pour une entreprise qui se porte bien et dont le dirigeant est prêt à prendre sa retraite, et non pour une entreprise sous-performante qui se sépare brusquement de son dirigeant.

L’autre option, et peut-être la meilleure, pour cette entreprise est un examen stratégique. L’année dernière, un groupe de sociétés de capital-investissement s’est associé pour acheter Medline Industries, un concurrent direct de l’activité médicale de Cardinal, pour 34 milliards de dollars. Avec un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars, Medline est un peu plus gros que l’activité de Cardinal. Nous n’impliquons pas que la division médicale de Cardinal vaut quelque chose à peu près, mais la valeur totale de l’entreprise de Cardinal n’est que de 20 milliards de dollars et Medical est la division beaucoup plus petite. De plus, au multiple de 10 à 11 fois l’EBITDA obtenu par les pairs pharmaceutiques de Cardinal, l’EBITDA de 2 milliards de dollars de sa division pharmaceutique pourrait valoir environ 20 à 22 milliards de dollars, attribuant une valeur négative à la division médicale.

