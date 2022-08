Un remake de “Road House” est en route avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Prime Video a annoncé mardi le remake de “Road House”, qui mettra en vedette l’acteur nominé aux Oscars et Tony Jake Gyllenhaal.

Le film original est sorti en 1989 et mettait en vedette feu Patrick Swayze dans le rôle de James Dalton. Maintenant, Gyllenhaal entrera dans le rôle principal.

La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a exprimé son enthousiasme pour le nouveau film dans un communiqué disant: “Road House est un coup de circuit pour nous. Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un film grand, amusant et à large public. .”

“Nous sommes ravis de collaborer avec Joel, Doug et ce grand casting dirigé par Jake Gyllenhaal, et qu’ils se réunissent pour réinventer le film MGM classique comme une aventure pleine d’action pour notre public mondial”, a-t-elle déclaré.

Dans le film original, Dalton (joué par Swayze) a été embauché comme videur dans un bar du Missouri, mais a des ennuis avec un homme d’affaires corrompu nommé Brad Wesley.

Le nouveau film sera une version moderne de l’original. Selon Variété, le nouveau film mettra en vedette Gyllenhaal en tant qu’ancien combattant de l’UFC qui obtient un emploi dans un relais routier des Florida Keys, où il “découvre bientôt que tout n’est pas ce qu’il semble dans ce paradis tropical”.

Le film sera réalisé par Doug Liman et écrit par Anthony Bagarozzi et Charles Mondry. Joel Silver, qui a produit le film original, reviendra pour produire le redémarrage.

“Je suis ravi de donner ma propre touche à l’héritage bien-aimé de ‘Road House’. Et j’ai hâte de montrer au public ce que Jake et moi allons faire avec ce rôle emblématique”, a déclaré Liman dans un communiqué.

Le nouveau “Road House” mettra également en vedette Billy Magnussen (“No Time to Die”), Daniela Melchoir (“The Suicide Squad”), Gbemisola Ikumelo (“A League of Their Own”), Lukas Gage (“The White Lotus” ), Travis Van Winkle (“You”), Hannah Love Lanier (“A Black Lady Sketch Show”), BK Cannon (“Why Women Kill”), Arturo Castro (“Broad City”), Dominique Columbus, (“Ray Donavan “) et Beau Knapp (“Seven Seconds”).

“Le ‘Road House’ original a une place spéciale dans mon cœur et je suis tellement excité de présenter cette nouvelle version imaginée au public du monde entier”, a déclaré Silver dans un communiqué. “Doug et moi avons chacun fait de grands films d’action bruyants et sommes prêts à apporter tout ce que nous avons à celui-ci.”

Le remake de “Road House” n’a pas de bande-annonce ni de date de sortie pour le moment, mais le tournage commencera bientôt en République dominicaine.