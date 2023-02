Un religieux musulman parmi 2 poignardés dans le Madhya Pradesh, 3 mineurs détenus : des flics

Un religieux musulman et une autre personne ont été poignardés et blessés alors qu’ils se rendaient à la mosquée de Khandwa dans le Madhya Pradesh, prétendument par trois garçons mineurs, qui ont tous été arrêtés, a déclaré lundi un responsable de la police.

L’incident s’est produit tard dimanche soir et “alim” (érudit) Sheikh Uzefa et un certain Mohammad Talha, dans la vingtaine, ont été hospitalisés dans la ville voisine d’Indore, a déclaré le responsable.

“Trois mineurs ont été arrêtés pendant la journée pour l’incident. Uzefa est dans un état stable tandis que Talha est hors de danger. Tous deux ont été blessés près de la poitrine”, a déclaré à PTI le surintendant de la police de Khandwa, Vivek Singh, par téléphone.

Après l’incident, plusieurs membres de la communauté musulmane avaient organisé une manifestation au poste de police de Padam, le caporal indépendant Ashafaque Sighad demandant l’arrestation immédiate des personnes impliquées.

La police a été déployée dans la zone, qui est restée pacifique, a ajouté SP Singh.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)