Un religieux irakien montre son pouvoir alors que des milliers de personnes assistent à la prière de masse

L’événement a été considéré comme une démonstration de force de la part de l’ecclésiastique dont le parti a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections nationales d’octobre, mais s’est retiré après avoir échoué à former un gouvernement avec des alliés sunnites et kurdes dans le système de partage du pouvoir impitoyable de l’Irak.

En capitalisant sur les craintes que la prière de masse puisse se transformer en protestations, al-Sadr a envoyé un puissant message de son autorité et de son pouvoir. L’événement a été l’un des plus grands rassemblements de partisans d’al-Sadr après l’invasion menée par les États-Unis qui a renversé Saddam Hussein en 2003. Mais plus important encore, il a porté un message aux rivaux politiques d’al-Sadr sur sa capacité à mobiliser la rue irakienne et à déstabiliser le pays.