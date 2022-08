Un religieux irakien influent quitte la politique, déclenchant des manifestations meurtrières

Au moins 10 Irakiens ont été tués lundi après que le puissant religieux chiite Muqtada al-Sadr a déclaré qu’il quitterait la politique, incitant ses loyalistes à prendre d’assaut un complexe gouvernemental somptueux à Bagdad et provoquant des affrontements avec des groupes chiites rivaux.

De jeunes hommes fidèles à Sadr ont chargé le siège du gouvernement dans la zone verte sécurisée de Bagdad, autrefois un palais du dictateur Saddam Hussein, et sont descendus dans les rues à l’extérieur de la zone où ils se sont affrontés avec des partisans de groupes rivaux soutenus par Téhéran.

Alors que des coups de feu résonnaient dans la capitale, certaines personnes ont été vues tirer des coups de feu vers les rangs des partisans de Sadr, ont déclaré des témoins de Reuters, tandis que d’autres ont tiré en l’air dans un pays inondé d’armes après des années de conflit et de troubles. Les partisans des groupes rivaux se lançaient également des pierres les uns sur les autres.

La flambée fait suite à une impasse politique de plusieurs mois qui a bloqué la formation d’un nouveau cabinet. L’armée a rapidement ordonné un couvre-feu.

Outre les 10 personnes tuées, plusieurs dizaines ont été blessées, ont indiqué la police et le personnel médical.

Al-Sadr, vu ici le 3 août, a déclaré lundi qu’il se retirerait de la politique, incitant ses loyalistes à prendre d’assaut un complexe gouvernemental. Dix Irakiens sont morts dans les affrontements qui en ont résulté. (Alaa Al-Marjani/Reuters)

“J’annonce par la présente mon retrait définitif”, avait annoncé Sadr plus tôt sur Twitter, critiquant ses collègues dirigeants politiques chiites pour ne pas avoir tenu compte de ses appels à la réforme.

Les affrontements ont éclaté quelques heures après cette déclaration, incitant ses partisans, qui avaient déjà organisé un sit-in d’une semaine au parlement dans la zone verte, à manifester et à prendre d’assaut le siège du cabinet principal. Certains ont sauté dans une piscine du palais, applaudissant et agitant des drapeaux.

L’armée irakienne a déclaré un couvre-feu national illimité et a exhorté les manifestants à quitter la zone verte.

Certains des partisans d’al-Sadr ont sauté dans la piscine du palais après avoir pénétré dans le complexe de Bagdad qui sert de siège au gouvernement. (Alaa Al-Marjani/Reuters)

Sadr a appelé à la dissolution du parlement

Pendant l’impasse sur la formation d’un nouveau gouvernement, Sadr a galvanisé ses légions de partisans, jetant dans le désarroi les efforts de l’Irak pour se remettre de décennies de conflit et de sanctions et sa tentative de lutter contre les conflits sectaires et la corruption endémique.

Sadr, qui a obtenu un large soutien en s’opposant à l’influence américaine et iranienne sur la politique irakienne, a été le plus grand vainqueur des élections d’octobre, mais a retiré tous ses députés du parlement en juin après avoir échoué à former un gouvernement qui excluait ses rivaux, principalement Téhéran- soutenu les partis chiites.

Sadr a insisté sur des élections anticipées et la dissolution du parlement. Il dit qu’aucun politicien au pouvoir depuis l’invasion américaine en 2003 ne peut occuper un poste.

Dans l’annonce de lundi, Sadr a déclaré qu’il fermerait ses bureaux, sans donner de détails, bien qu’il ait déclaré que les institutions culturelles et religieuses resteraient ouvertes.

La décision de Sadr a exacerbé les tensions dangereuses entre les groupes chiites lourdement armés. De nombreux Irakiens craignent que les mouvements de chaque camp chiite ne conduisent à un nouveau conflit civil.

“La [Iran] des loyalistes sont venus incendier les tentes des sadristes et s’en prendre aux manifestants”, a déclaré Kadhim Haitham, un partisan de Sadr.

Des partisans d’al-Sadr pénètrent dans le palais du gouvernement lors d’une manifestation à Bagdad. Le chaos de lundi a fait craindre que la violence n’éclate dans un pays déjà en proie à sa pire crise politique depuis des années. (Hadi Mizban/Associated Press)

La plus longue période sans gouvernement en Irak

Des groupes pro-iraniens ont accusé les sadristes d’être responsables des affrontements et ont nié avoir tiré sur qui que ce soit. “Ce n’est pas vrai. Si nos gens avaient des armes, pourquoi auraient-ils besoin de jeter des pierres ?” a déclaré un membre de la milice, qui a refusé d’être identifié par son nom.

Sadr s’est retiré de la politique et du gouvernement dans le passé et a également dissous les milices qui lui étaient fidèles. Mais il conserve une large influence sur les institutions de l’État et contrôle un groupe paramilitaire comptant des milliers de membres.

Il est souvent revenu à l’activité politique après des annonces similaires, bien que l’impasse actuelle en Irak semble plus difficile à résoudre que les périodes de dysfonctionnement précédentes.

L’impasse actuelle entre Sadr et ses rivaux chiites a donné à l’Irak sa plus longue période sans gouvernement.

Les partisans du religieux mercurial ont pris d’assaut la zone verte pour la première fois en juillet. Depuis lors, ils ont occupé le parlement, interrompant le processus de sélection d’un nouveau président et d’un premier ministre.

L’allié de Sadr, Mustafa al-Kadhimi, qui reste Premier ministre par intérim, a suspendu les réunions du cabinet jusqu’à nouvel ordre après que des manifestants sadristes ont pris d’assaut le siège du gouvernement lundi.

L’Irak a du mal à se redresser depuis la défaite de l’État islamique en 2017 parce que les partis politiques se sont disputés le pouvoir et les vastes richesses pétrolières possédées par l’Irak, deuxième producteur de l’OPEP.