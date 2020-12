Vêtu d’une robe blanche, d’un turban et d’un masque facial, Shihab portait aux journalistes qu’il ne s’était jamais enfui ni ne s’était caché de la police.

« Avec la permission de Dieu, je peux me rendre à la police de Jakarta pour une enquête en vertu des lois et règlements », a-t-il déclaré avant de l’interroger.

Vendredi, le porte-parole de la police de Jakarta, Yusri Yunus, a déclaré lors d’une conférence de presse que Shihab était accusé d’avoir ignoré les mesures visant à freiner la propagation du COVID-19 en organisant un événement commémorant l’anniversaire du prophète Mahomet et son mariage. fille le mois dernier qui a attiré des milliers de ses partisans.

Il a déclaré que Shihab pourrait encourir jusqu’à six ans de prison s’il était reconnu coupable d’incitation à des violations du code de la santé pendant une épidémie et d’entrave à l’application de la loi.

La présence de Shihab lors de divers événements à Jakarta et à Java occidental a attiré de grandes foules, les participants ignorant visiblement la distance physique et beaucoup ne portant pas de masques.

Le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, et le gouverneur de l’ouest de Java, Ridwan Kamil, ont été interrogés en tant que témoins dans l’affaire.

Shihab a quitté l’Indonésie en 2017 pour un pèlerinage à La Mecque, peu de temps après que la police l’a inculpé d’une affaire pornographique et d’avoir insulté l’idéologie officielle de l’État. La police a abandonné les deux accusations un an plus tard en raison de la faiblesse des preuves, mais les autorités saoudiennes lui avaient interdit de quitter le pays sans explication.