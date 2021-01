Un religieux indonésien qui a inspiré les extrémistes libérés des prisons

Bashir a été emprisonné en 2011 pour ses liens avec un camp d’entraînement militant dans la province religieusement conservatrice d’Aceh. Il a été reconnu coupable d’avoir financé le camp de style militaire pour former des militants islamistes et condamné à 15 ans de prison.

« Il sera libéré à la fin et à la fin de sa peine », a déclaré Aprianti, ajoutant que son ministère avait travaillé en étroite collaboration avec le personnel de lutte contre le terrorisme de la police nationale et de l’Agence nationale de lutte contre le terrorisme pour assurer la sécurité pendant la libération du religieux.

Sous la pression de l’incarcération de Béchir, les autorités indonésiennes ont eu du mal à prouver son implication dans les attentats de Bali et ont mené de multiples batailles pour confirmer les condamnations pour d’autres chefs d’accusation. Les procureurs n’ont pas été en mesure de prouver une série d’allégations liées au terrorisme, une condamnation pour trahison a été annulée et une condamnation pour falsification de documents a été jugée légère.

A sa sortie de prison en 2004, il a été arrêté et de nouveau inculpé d’avoir dirigé la Jemaah Islamiyah et d’avoir béni les attentats de Bali. Un tribunal l’a reconnu coupable d’avoir dirigé la JI, mais l’a condamné à 30 mois pour complot dans les attentats de Bali.

Le pensionnat islamique Al-Mukmin, qu’il a fondé avec Abdullah Sungkar en 1972, est devenu une chaîne de production militante sous l’influence de Bashir et a radicalisé une génération d’étudiants. Beaucoup d’entre eux terroriseront plus tard l’Indonésie avec des bombardements et des attaques visant à établir un califat islamique et à ternir la réputation de tolérance du pays.