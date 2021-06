Un religieux indonésien écope de 4 ans pour avoir dissimulé un test COVID-19

Shihab, 55 ans, était le chef et grand imam du défunt Islam Defenders Front, largement connu sous l’acronyme indonésien FPI, qui était autrefois en marge de la politique. Il a un long passé de vandalisme de boîtes de nuit, de jets de pierres sur des ambassades occidentales et d’attaques de groupes religieux rivaux, et souhaite que la charia islamique s’applique aux 230 millions de musulmans d’Indonésie.