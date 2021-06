Facebook, qui n’avait initialement que « J’aime » et « Commenter » comme engagements interactifs sur sa plate-forme, a maintenant évolué pour permettre également différentes réactions : triste, en colère, amour, attention et rire. Tout le monde n’est pas content du rire, ou « Haha » réagit comme le visage qui rit avec les yeux fermés est populairement connu dans la culture Internet. Un religieux au Bangladesh, tout en répondant à la question d’une personne sur ce que l’Islam dit à propos de « rire, se moquer ou plaisanter » à propos de quelqu’un, a déclaré que la réaction « Haha » sur Facebook est Haram. Ahmadullah, qui est un religieux bien connu du Bangladesh, a également suggéré de publier une « fatwa » contre les personnes utilisant les emoji « haha ​​» de Facebook pour rire ou se moquer des gens. Ahmadullah compte plus de trois millions de followers sur Facebook et YouTube. Il apparaît régulièrement dans des émissions de télévision pour discuter de questions religieuses au Bangladesh.

Dans sa vidéo Facebook du 19 juin, devenue virale depuis, Ahamadullah dit que « haha réagir » sur Facebook sur un post ou un commentaire est d’accord, si la personne qui l’a écrit le prend aussi sur un ton de plaisanterie ou parle d’un drôle de Mais utiliser la réaction « Haha » pour se moquer de quelqu’un est haram dans l’Islam. Il ajoute que le texte sacré dit que « personne ne devrait se moquer ou faire une blague aux dépens de quelqu’un d’autre. »

Il le poursuit en expliquant : « L’utilisation de haha-react est devenue très courante sur Facebook », et explique que quelqu’un qui utilise la réaction « haha ​​» commet un péché et ne devrait pas l’utiliser du tout car l’Islam interdit la moquerie. circonstances, il faut absolument éviter d’utiliser la réaction « haha » pour rire de quelqu’un », dit-il. En fin de compte, il résume en disant: « Si vous voulez utiliser cette réaction haha, vous devez arrêter l’habitude. »

Ahmadullah est l’un des plus récents prédicateurs religieux du Bangladesh avertis d’Internet qui a attiré des millions d’adeptes en ligne. Ironiquement, plus de 1 100 personnes « Haha » ont réagi à la vidéo d’Ahamadallah elle-même.

