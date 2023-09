Un rein de porc survit à l’intérieur du corps humain pendant six semaines et plus

Les chirurgiens de l’Université de New York auraient franchi une nouvelle étape dans la réalisation des greffes d’organes de porc à humain. Ils prétendent maintenant avoir transplanté un rein de porc génétiquement modifié qui a survécu à l’intérieur d’un corps humain pendant six semaines – la période la plus longue jamais vue. Il est probable que des essais cliniques de plus grande envergure auront lieu dans un avenir proche.

Déballage du pack Playstation 5 en édition limitée Spider-Man 2 de Marvel

La procédure a été réalisée par une équipe du NYU Langone Transplant Institute à la mi-juillet. Il s’agit de la cinquième greffe d’un animal à un humain réalisée par l’équipe, avec leur première effectué en septembre 2021. Les organes proviennent de porcs génétiquement modifiés par la société Revivicor pour éviter le problème de rejet par le système immunitaire d’une personne. Jusqu’à présent, les receveurs de ces greffes étaient en grande partie des personnes déclarées en état de mort cérébrale et dont les corps ont été maintenus mécaniquement en vie pendant un certain temps pendant que l’organe donné était surveillé. Cette transplantation actuelle impliquait un homme de 57 ans en mort cérébrale avec un cœur fonctionnel qui a été placé sous assistance respiratoire.

Lors de greffes précédentes de ce type, les chercheurs ont généralement essayé de maintenir le nouvel organe en vie suffisamment longtemps pour exclure la possibilité d’un rejet immédiat du corps humain, pouvant durer quelques jours ou quelques semaines au maximum. Mais cette fois, l’équipe de NYU est allée encore plus loin. À la mi-août, ils annoncé que le rein fonctionnait toujours bien 32 jours après la transplantation, établissant déjà une nouvelle référence. Et le rein a maintenant survécu pendant environ six semaines.

« Tous les signes pointent dans une direction positive avec la capacité du rein à fonctionner comme le ferait un rein humain normal », Philip Sommer, anesthésiste en soins intensifs et directeur du système de don d’organes au Transplant Institute de NYU Langone, dit Fox News numérique mercredi.

Les scientifiques tentent toujours de trouver le moyen le plus optimal de rendre les organes de porc sûrs pour la transplantation humaine. Certaines greffes ont par exemple utilisé des organes provenant de porcs présentant jusqu’à 10 modifications génétiques différentes. Mais pour cette dernière procédure, l’équipe de NYU a utilisé un porc avec un seul changement majeur : une incapacité à produire de l’alpha-gal, un sucre naturellement présent chez la plupart des mammifères, les humains étant une exception importante. Ils ont également transplanté le thymus du porc, un organe qui joue un rôle clé dans la régulation de la réponse immunitaire.

Compte tenu des résultats, l’équipe espère que ces astuces simples pourraient suffire à rendre viables les greffes de porc à humain, au moins pour le rein. Notamment, Revivicor a déjà obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration pour que leurs porcs sans alpha-gal soient utilisés à des fins médicales (ou comme aliment pour les personnes souffrant d’une allergie rare à l’alpha-gal transmise par les tiques). ). Ainsi, pouvoir compter uniquement sur ces porcs devrait accélérer le temps nécessaire à l’étude de ces greffes dans le cadre d’essais plus vastes et, espérons-le, confirmer leur sécurité.

« Nous pensons que l’utilisation d’un porc déjà jugé sûr par la FDA, en combinaison avec ce que nous avons découvert jusqu’à présent dans nos recherches sur la xénotransplantation, nous rapproche de la phase d’essai clinique », a déclaré le chirurgien principal Robert Montgomery dans un communiqué. déclaration de NYU plus tôt ce mois-ci. « Nous savons que cela a le potentiel de sauver des milliers de vies, mais nous voulons garantir la plus grande sécurité et les meilleurs soins à mesure que nous avançons. »

Il y a eu récemment des obstacles dans ce domaine. En mars 2022, David Bennett, 57 ans…le premier humain vivant au monde à recevoir un cœur de porc génétiquement modifié— est décédé deux mois après l’intervention. Bennett n’a été autorisé à subir la procédure qu’en raison d’une maladie cardiaque en phase terminale. Les chercheurs ont depuis trouvé des preuves que sa mort était au moins en partie due à un virus porcin qui était probablement dormant dans le cœur et n’avait pas été détecté par les tests conventionnels. L’équipe de NYU (et probablement d’autres chercheurs) effectuent désormais un dépistage approfondi pour rechercher ces virus porcins latents susceptibles de causer des problèmes.

Quant à la prochaine étape immédiate de l’équipe, elle prévoit de poursuivre l’expérience pendant plusieurs semaines supplémentaires, jusqu’à la mi-septembre.