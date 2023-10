Un rein de porc génétiquement modifié maintient le singe en vie pendant 2 ans. Pourrait-il un jour aider les patients transplantés ?

Les personnes qui ont besoin d’une greffe de rein peuvent mourir avant de recevoir un greffon approprié. Mais les organes de porc génétiquement modifiés montrent désormais une survie à long terme chez les singes – une avancée scientifique qui pourrait un jour aider les personnes en attente d’une greffe.

Dans le numéro de mercredi du journal Nature, Wenning Qin, biologiste moléculaire à la société de biotechnologie eGenesis à Cambridge, Massachusetts, et son équipe rapportent ce qu’elle appelle une preuve de concept pour des organes de porc génétiquement modifiés soutenant la vie chez les singes.

Tester les organes chez un primate non humain est une étape nécessaire avant un éventuel essai clinique sur l’homme.

Mike Curtis, PDG d’eGenesis, a déclaré aux journalistes qu’il considérait les organes de porc comme la seule solution viable à court terme au déficit d’organes de l’humanité. « Nous n’avons tout simplement pas assez de reins », a-t-il déclaré.

Bien que les vrais jumeaux soient d’excellents organes compatibles les uns avec les autres, la plupart des personnes ayant besoin d’organes ne peuvent pas trouver un organe provenant d’une personne ayant une génétique compatible et doivent recourir à des médicaments immunosuppresseurs pour garantir que leur corps ne le rejette pas, a déclaré George Church, professeur de génétique. à la Harvard Medical School et pionnier du séquençage du génome.

Lawrence Faucette présenté au centre médical de l’Université du Maryland plusieurs jours avant de recevoir une greffe historique d’un cœur de porc génétiquement modifié. (Affaires publiques de l’UMSOM)

Dans l’étude, eGenesis a élevé des porcs à partir de cellules germinales génétiquement modifiées (œufs ou spermatozoïdes) pour rendre leurs organes plus compatibles avec ceux d’un singe.

Church a déclaré que les cellules germinales humaines – celles qui produisent des ovules et du sperme – ne peuvent actuellement pas être modifiées comme celles des porcs. Mais il a ajouté qu’il « ne serait pas hors de question » de créer un jour des organes animaux pour empêcher leur rejet par une personne spécifique.

Les patients transplantés sont les « premiers à partir sur Mars »

L’expérience sur les reins fait partie d’une quête de plusieurs décennies visant à utiliser un jour des organes d’animaux pour sauver des vies humaines – y compris des tentatives récentes de transplantation d’organes de porcs chez des patients humains mourants ou personnes décédées .

En septembre, des chirurgiens de la faculté de médecine de l’Université du Maryland ont annoncé qu’ils avaient réussi à transplanter un cœur de porc génétiquement modifié chez un homme mourant pour prolonger sa vie , la deuxième opération de ce type. Le cœur présentait moins de modifications génétiques que dans l’expérience sur les reins.

REGARDER | Des chirurgiens ont transplanté un cœur de porc génétiquement modifié chez un Américain : Un homme reçoit un cœur de porc génétiquement modifié Vidéo en vedetteDans une première médicale, des chirurgiens ont réussi à transplanter un cœur de porc génétiquement modifié chez un Américain dans un dernier effort pour lui sauver la vie.

Lawrence Faucette, 58 ans, de Frederick, dans le Maryland, souffrait d’insuffisance cardiaque, une maladie chronique dans laquelle le cœur a du mal à pomper le sang. Les médecins ont déclaré que Faucette n’était pas éligible à une transplantation cardiaque traditionnelle en raison de ses autres problèmes de santé. Il est toujours en vie.

Le première personne recevoir un cœur de cochon, David Bennett, a survécu deux mois . Les scientifiques ont ensuite découvert des signes de cytomégalovirus porcin dans le cœur de cet animal. L’équipe médicale du Maryland affirme disposer désormais de meilleurs outils pour détecter les agents pathogènes cachés.

Les chirurgiens mesurent le cœur de porc génétiquement modifié au laboratoire de xénotransplantation de la faculté de médecine de l’Université du Maryland en septembre. (Deborah Kotz/École de médecine de l’Université du Maryland)

Le Dr RJ Cusimano, chirurgien cardiaque au Centre cardiaque Peter Munk de l’Hôpital général de Toronto, a déclaré que les patients américains et leurs équipes médicales étaient courageux.

« Ce sont vraiment des pionniers », a déclaré Cusimano, qui pratique des transplantations cardiaques et n’est pas impliqué dans ce travail. « Ils sont comme les premiers humains à partir sur Mars. Ils pensent que tout ira bien, mais ils ne le savent pas vraiment avant de partir. »

Cusimano a qualifié la recherche sur les reins de porc de pas en avant dans la réponse immunitaire aux greffes.

3 modifications génétiques dans un rein de porc

L’étude rénale comprenait trois changements majeurs impliquant 69 modifications génomiques au total. Les scientifiques ont sélectionné l’espèce de porc miniature du Yucatan parce que ses organes sont de taille similaire aux nôtres.

Premièrement, les scientifiques ont éliminé la fonction de trois sucres censés favoriser le rejet. Ils ont également rendu l’organe plus semblable à celui d’un humain, afin que le système immunitaire du primate soit plus accueillant, en gardant à l’esprit son éventuelle adaptation aux patients. La dernière étape consistait à inactiver les copies d’un gène de rétrovirus porcin considéré comme présentant un risque de transmission à l’homme.

Les greffes de rein les plus humaines ont survécu beaucoup plus longtemps que celles avec uniquement des changements de sucre, 176 jours contre 24 jours. Un animal a survécu deux ans ou 758 jours.

Curtis l’a appelé la plus longue survie de greffon entre espèces et le donneur porcin le plus avancé.

Un rein de porc modifié génétiquement et transplanté chez un singe a maintenu l’animal en vie pendant plus de deux ans. Les zones fuschia représentent la protéine humaine CD46 ; le vert représente les cellules endothéliales rénales ; les bleus sont les noyaux. (Violette Paragas/eGenesis)

Les tests ont montré que les singes avaient une bonne fonction rénale. Les infections et les complications chirurgicales en ont tué plus que le rejet, ont indiqué les chercheurs.

La cohérence de la survie est importante. Curtis a déclaré que les régulateurs américains recherchaient plusieurs singes transplantés un an avant d’envisager des essais précoces sur des sujets humains.

Un cœur sur mesure pour vous ?

Le but ultime de ce type de génie génétique serait de modifier les gènes du cœur des animaux afin que chaque patient qui en a besoin puisse avoir un cœur spécialement adapté.

En revanche, à l’heure actuelle, les personnes ayant besoin d’une greffe de rein peuvent recevoir une dialyse pour tenter de remplacer artificiellement la fonction de l’organe. Cependant, selon la raison pour laquelle une personne a besoin d’une transplantation cardiaque, il existe actuellement peu d’alternatives mécaniques.

L’année dernière au Canada environ 2 800 reins ont été transplantés, 1 700 autres étaient en attente et 117 sont morts avant de pouvoir en recevoir un.

Compte tenu de la demande, Curtis envisage les greffes de cœurs, de reins et de foie de porc comme un moyen de maintenir les gens en vie jusqu’à ce qu’un organe humain approprié soit disponible.

Signe du temps que peuvent prendre les progrès médicaux, Cusimano a rappelé les plans bloqués visant à cultiver des organes de porc pour les humains dans un site stérile à Toronto il y a plusieurs décennies. L’Hôpital général de Toronto est considéré comme le premier au monde à avoir réussi une transplantation pulmonaire en 1983 et double poumon greffe en 1986.