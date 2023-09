Un rein de porc fonctionne chez un homme en état de mort cérébrale pendant une période record de deux mois, ce qui laisse espérer des transplantations animal-humain

Montgomery a parié que maintenir le corps de Miller sous respirateur pendant deux mois pour voir comment fonctionnait le rein de porc pourrait répondre à certaines de ces questions.

Les sœurs de Maurice « Mo » Miller s’embrassent après avoir vu son corps à l’hôpital de New York. Crédit:

« Je suis si fière de toi », a déclaré la sœur de Miller, Mary Miller-Duffy, en larmes au chevet de son frère cette semaine.

Miller s’était effondré et avait été déclaré en état de mort cérébrale, incapable de faire don de ses organes à cause d’un cancer. Après avoir lutté pour choisir, Miller-Duffy a fait don du corps de l’homme de Newburgh, New York, pour l’expérience sur le porc. Elle a récemment reçu une carte d’un étranger en Californie qui attend une greffe de rein, la remerciant d’avoir aidé à faire avancer la recherche désespérément nécessaire.

« Cela a été tout un voyage », a déclaré Miller-Duffy alors qu’elle et sa femme Sue Duffy serraient l’équipe de Montgomery dans leurs bras.