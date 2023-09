Un règlement sur les opioïdes des grandes sociétés pharmaceutiques arrive dans le comté de McHenry, aidant « les personnes qui ont été les plus blessées » – Shaw Local

Patrick Slocum de Woodstock a connu des épisodes de dépendance au crystal meth pendant environ 10 ans. Ce n’est que lorsqu’il a touché le fond l’année dernière avec une overdose presque mortelle suivie d’une arrestation des mois plus tard qu’il a déclaré avoir changé sa vie.

Aujourd’hui, en convalescence et en aidant les autres, Slocum, 44 ans, appelle la date de son arrestation sa « date de sauvetage ».

« Cela m’a vraiment sauvé la vie », a-t-il déclaré.

Son cas a été jugé et il a été admis au tribunal antidrogue du comté de McHenry, ce qui a conduit à un travail bénévole qui s’est transformé en un emploi rémunéré en tant que coordinateur de sensibilisation du comté de McHenry chez Live4Lali.

Le poste nouvellement créé de Slocum, ainsi que d’autres services nouveaux et étendus fournis dans le comté par Live4Lali, basé à Arlington Heights, sont financés grâce à une subvention de 69 000 $. La subvention a été allouée à partir de la part de 3,41 millions de dollars du comté d’un règlement négocié à l’échelle nationale sur les opioïdes reçu dans le cadre d’un procès intenté en 2017 contre de grands fabricants d’opioïdes.

Ces dollars représentent la part du comté dans le cadre d’un règlement mondial de 26 milliards de dollars convenu en 2021 par le fabricant d’opioïdes Janssen Pharmaceutical, une filiale de biotechnologie de Johnson & Johnson, et les « trois grands » distributeurs de médicaments, McKesson Corp., AmerisourceBergen et Cardinal Health, selon une déclaration du cabinet d’avocats Simmons Hanly Conroy.

Le règlement sur les opioïdes est destiné à être utilisé pour la prévention, le traitement et le rétablissement des troubles liés à l’usage d’opioïdes et de substances.

Bien que l’année fiscale s’étende de décembre à novembre, les fonds du règlement n’ont été disponibles que le 1er avril, a déclaré Leonetta Rizzi, directrice exécutive du conseil de santé mentale du comté de McHenry.

Rizzi a déclaré que le conseil de santé mentale est « ravi » de s’associer avec le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry jusqu’en 2038 pour distribuer les fonds.

C’est un domaine de la communauté qui a besoin de plus de financement, a-t-elle déclaré.

« Nous avons un besoin plus grand que ce que nous pouvons répondre grâce à nos fonds communautaires pour la santé mentale », a déclaré Rizzi.

Laura Fry, directrice exécutive de Live4Lali, a déclaré que le règlement « cible en réalité les personnes les plus touchées par les grandes sociétés pharmaceutiques qui fabriquaient et produisaient des opioïdes qui, selon elles, ne créaient pas de dépendance ».

« C’est exactement à qui ces fonds devraient être destinés, à ces personnes touchées par tous les mensonges », a déclaré Fry.

En avril, le conseil de santé a distribué un peu plus de 215 000 $ entre trois agences : Live4Lali ; New Directions à Crystal Lake, qui a reçu un peu plus de 46 000 $; et le Northern Illinois Recovery Center, qui a reçu 100 000 $, a déclaré Rizzi.

« Nous voulons avoir un impact avec ces fonds, et je sais que nous sommes grâce au dévouement de ces agences. … ce qui est phénoménal », a déclaré Rizzi. « Nos décès par surdose continuent d’être inférieurs à ceux des régions environnantes, mais les 39 décès par surdose que nous avons enregistrés l’année dernière sont 39 de trop. »

NIRC, un centre de désintoxication et de traitement privé à but lucratif situé à Crystal Lake, a reçu les fonds nécessaires pour prendre soin des clients non assurés. Le financement aidera à fournir une désintoxication, un traitement ambulatoire résidentiel et intensif à environ 25 personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues qui sont des résidents non assurés du comté de McHenry, a déclaré Rizzi.

Le 1er décembre, le conseil commencera à distribuer environ 530 000 $ pour l’exercice 2023. Le processus de candidature s’est déroulé entre le 1er juin et le 31 juillet. Les personnes sélectionnées seront annoncées en octobre. Le conseil a reçu neuf candidatures représentant près de 2 millions de dollars, a déclaré Rizzi.

Bobby Gattone est directeur exécutif de New Directions, dont la mission est de soutenir le rétablissement des troubles liés à la toxicomanie en proposant des logements sobres, en gérant le programme « A Way Out » du comté de McHenry et en gérant le bar sobre The Other Side à Crystal Lake.

Gattone a déclaré que l’argent qu’ils ont reçu est utilisé pour payer davantage de personnel pour le programme « A Way Out », qui fournit un soutien par les pairs à toute personne recherchant des ressources telles que des traitements de désintoxication, un coaching de récupération, un soutien familial et une ligne d’assistance gratuite ouverte sept jours sur sept. une semaine de 8h à 23h

Gattone a déclaré que les quatre employés présents n’étaient pas en mesure de répondre à tous les appels reçus par la hotline. L’argent supplémentaire permet de payer une personne supplémentaire pour répondre à ces appels et gérer d’autres tâches.

« Ils reçoivent 150 personnes qui appellent chaque mois, ce qui représente un total de 400 appels par mois », a déclaré Gattone.

Mais lorsqu’ils ne répondent pas aux appels, les employés de « A Way Out » passent des appels.

Ils recherchent des ressources utiles, élaborent des listes de contrôle, trouvent des lits pour les gens, participent à des activités de sensibilisation communautaire et à des formations sur la naloxone, a-t-il déclaré.

La naloxone est une substance qui, si elle est administrée assez rapidement à une personne victime d’une surdose d’opioïdes, peut inverser ses effets mortels.

Gattone a déclaré que voir « enfin » les fonds filtrer à travers la communauté était très apprécié. Il apprécie particulièrement le travail effectué par le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally, pour aider à sécuriser ces fonds.

« Les gens dans notre domaine entendent parler de ces colonies depuis des années mais ne voient rien », a déclaré Gattone. « Nous n’avions jamais vu un seul centime arriver pour réellement aider les programmes. C’est formidable qu’il arrive enfin jusqu’à nous.

Gattone a de nouveau demandé des fonds pour l’année prochaine. Si sa demande est acceptée, il espère embaucher du personnel supplémentaire pour que la hotline puisse fonctionner 24 heures sur 24. Il espère également disposer de fonds supplémentaires pour payer le personnel qui se rendra aux urgences où une personne a fait une overdose et demande de l’aide pour se désintoxiquer et se rétablir.

« Souvent, ils parlent simplement à une infirmière et ils partent [the hospital] et recommencer à consommer de la drogue ou à boire », a déclaré Gattone. « Nous voulons les atteindre [in the hospital], donnez-leur une chance de parler à quelqu’un qui est actuellement en convalescence. Nous insistons vraiment pour cela. C’est quelque chose qui sauvera vraiment des vies.

Le travail de Slocum chez Live4Lali consiste à rencontrer des personnes en difficulté et à fournir une formation sur la naloxone en personne et virtuellement, une nouvelle offre offerte par les dollars d’établissement qui permet à quelqu’un de participer en toute confidentialité, Stefanie Gattone, responsable du programme du comté de McHenry pour Live4Lali.

Stafanie Gattone, l’épouse de Bobby Gattone, a déclaré que lors d’une formation virtuelle, les gens ne sont pas obligés d’allumer leur caméra.

Cela aide à « éliminer tous les obstacles que nous avons observés et qui empêchent les gens de s’adresser ou de se former. [to use naloxone], » dit-elle.

Le financement finance également un nouveau programme de livraison destiné aux personnes qui ont besoin de fournitures de réduction des méfaits, telles que des bandelettes de test de fentanyl et de xylazine, livrées à domicile.

Slocum organise également des réunions de soutien, participe à des événements communautaires et éphémères, distribue des bandelettes de test de fentanyl et aide les gens à trouver un logement et des programmes de rétablissement.

Aider les autres à traverser leur rétablissement, a déclaré Slocum, aide à maintenir le sien. Il est reconnaissant d’avoir touché le fond, d’être entré dans un tribunal de toxicomanie et d’avoir rencontré des gens en cours de route dans la communauté du rétablissement. Il a déclaré qu’ils ont tous ouvert son « chemin vers un avenir meilleur » et espère que son histoire aidera les autres.

« Depuis si longtemps, je veux être la personne que je suis aujourd’hui », a-t-il déclaré, « mais ma dépendance me retenait. Si mon histoire peut aider quelqu’un, j’espère que ce sera le cas. Si je peux aider quelqu’un, une seule personne, tout cela en vaut la peine.