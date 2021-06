Un règlement est atteint sur un navire coincé qui a bloqué le canal de Suez en Egypte

LE CAIRE — Le propriétaire et les assureurs de l’énorme porte-conteneurs qui a bloqué le canal de Suez pendant six jours en mars et perturbé le transport maritime mondial sont parvenus à un accord avec les autorités égyptiennes, a déclaré mercredi l’un des assureurs.

La déclaration de l’assureur n’a pas précisé le montant, mais a déclaré qu’une fois le règlement officialisé, le navire – après près de trois mois de marchandage, de dénonciation et d’audiences judiciaires – terminerait enfin son voyage à travers le canal.

« A la suite de discussions approfondies avec le comité de négociation de l’Autorité du canal de Suez au cours des dernières semaines, un accord de principe entre les parties a été trouvé », a déclaré un déclaration de l’assureur UK P&I Club. « En collaboration avec le propriétaire et les autres assureurs du navire, nous travaillons maintenant avec la SCA pour finaliser un accord de règlement signé dès que possible. »

Un porte-parole du UK Club a déclaré qu’il ne divulguerait pas plus de détails. L’Autorité du canal de Suez n’avait pas commenté l’accord mercredi après-midi.