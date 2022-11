Un règlement de 10 millions de dollars annoncé dans la mort par la chaleur d’un étudiant de Géorgie

ATLANTA (AP) – Les parents d’un joueur de basket-ball d’un lycée de Géorgie qui s’est effondré alors qu’il s’entraînait à l’extérieur dans une chaleur étouffante et est décédé plus tard ont annoncé mardi qu’ils avaient accepté un règlement de 10 millions de dollars avec le district scolaire.

Dans le cadre du règlement, le système scolaire du comté de Clayton a accepté de renommer le gymnase de l’Elite Scholars Academy pour Imani Bell, qui était une junior de 16 ans à l’école lorsqu’elle est décédée. Une cérémonie devait avoir lieu mardi après-midi pour commémorer ce changement de nom, ont déclaré les avocats de la famille.

Le père d’Imani, Eric Bell, a qualifié le changement de nom du gymnase de “grand honneur”, mais a déclaré que le règlement était “doux-amer”.

“Nous échangerions tout pour qu’elle revienne ici avec nous”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Imani s’est effondrée le 13 août 2019, après avoir monté les marches du stade de football lors des exercices de conditionnement requis pour l’équipe féminine de basket-ball, a déclaré sa famille dans le procès pour mort injustifiée intenté contre les administrateurs de l’école. La température était dans les années 90 Fahrenheit (plus de 35 degrés Celsius) à l’époque et la région était sous un avis de chaleur.

Imani est décédé plus tard dans la journée d’un arrêt cardiaque lié à la chaleur et d’une insuffisance rénale, a indiqué le procès. Une autopsie effectuée par le Georgia Bureau of Investigation a révélé qu’elle n’avait aucune condition préexistante et que sa mort était uniquement due à un coup de chaleur causé par un effort physique intense à des températures extrêmes, ont déclaré les avocats de la famille.

Deux entraîneurs, Larosa Walker-Asekere et Dwight Palmer, ont été inculpés en juillet 2021 pour meurtre et cruauté envers les enfants dans la mort d’Imani. Cette affaire pénale est en cours.

Les parents d’Imani ont déposé une plainte pour mort injustifiée en février 2021. Les dossiers judiciaires en ligne montrent que la poursuite a été réglée le mois dernier. Un avocat de la famille, L. Chris Stewart, a déclaré que le montant important du règlement envoyait un message aux autres districts scolaires.

“Cela envoie un message national à chaque district scolaire et à chaque programme sportif … que la vie de nos enfants compte plus que l’athlétisme, et chaque district doit se rendre compte qu’aucun enfant ne devrait mourir d’épuisement dû à la chaleur”, a-t-il déclaré. “Nous saluons le comté de Clayton pour avoir envoyé ce message à l’échelle nationale.”

La famille a créé la Fondation Keep Imani, qui, selon leurs avocats, sera financée en partie par les fonds du règlement. Eric Bell a déclaré qu’il offrira des bourses aux étudiants et aidera les écoles à obtenir des baignoires froides pour aider à prévenir les décès par coup de chaleur.

Bell a déclaré qu’il souhaitait envoyer un message aux responsables de l’école: “Continuez à éduquer les entraîneurs, continuez à éduquer les élèves sur les dangers de la chaleur et de l’humidité et essayez de vous préparer à une situation comme celle-ci.”

Kate Brumback, l’Associated Press