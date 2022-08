Un règlement bloque de nouveaux baux de fracturation fédéraux en Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – La location pour de nouveaux forages pétroliers et gaziers sur des terres fédérales dans le centre de la Californie est temporairement bloquée en vertu d’un règlement annoncé lundi entre l’État et le US Bureau of Land Management.

L’accord, qui doit encore être approuvé par le tribunal, porte sur plus de 2 500 miles carrés (6 475 kilomètres carrés) de terres et de droits miniers souterrains appartenant au gouvernement fédéral dans la vallée centrale de Californie, une plaque tournante de l’activité pétrolière et gazière. Il interdit au gouvernement fédéral de louer des terres pour le forage jusqu’à ce qu’il ait terminé un nouvel examen des dommages environnementaux pouvant être causés par la fracturation hydraulique, un processus utilisé pour extraire le pétrole et le gaz de la roche.

“La fracturation est dangereuse pour nos communautés, dommageable pour notre environnement et en décalage avec les objectifs climatiques de la Californie”, a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans un communiqué annonçant le règlement.

Le différend sur les activités de forage fédérales sur le terrain a commencé en 2014, lorsque l’administration Obama a voulu louer le terrain. Des groupes environnementaux ont intenté une action en justice, arguant que le plan n’évaluait pas les dommages environnementaux. En 2017, le bureau a accepté de fournir un examen environnemental supplémentaire, selon le règlement.

Plus tard, l’administration Trump est allée de l’avant avec le plan de 2014 sans changements substantiels, a indiqué le règlement. Les groupes environnementaux ont de nouveau intenté une action en justice, tout comme l’État de Californie, arguant que le gouvernement fédéral n’avait pas évalué l’impact de la fracturation hydraulique sur l’eau, la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation récréative des terres, les impacts sismiques, etc.

La fracturation consiste à injecter un mélange à haute pression composé principalement d’eau avec du sable et des additifs chimiques dans la roche pour créer ou élargir des fractures qui permettent d’extraire du pétrole et du gaz. C’est une pratique controversée en raison des inquiétudes concernant les produits chimiques injectés contaminant les eaux souterraines.

Le règlement impose un moratoire sur toute vente de concessions pétrolières et gazières sur les terres fédérales autour de Bakersfield jusqu’à ce que les examens environnementaux appropriés soient terminés.

L’administration Biden a tenté de suspendre les ventes de baux pour le forage pétrolier et gazier sur des terres fédérales, mais a été bloquée par un tribunal. Les premières enchères pour la location à terre depuis l’arrivée au pouvoir de Biden ont commencé fin juin. Les terres disponibles couvraient environ 225 miles carrés (580) kilomètres carrés dans la plupart des États de l’Ouest, mais aucun en Californie.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a appelé à l’interdiction des nouveaux permis de fracturation sur les terres autorisées par l’État à partir de 2024. La fracturation ne représente qu’un petit pourcentage de la production de pétrole dans l’État. L’administration de Newsom a déjà commencé à refuser les permis de fracturation uniquement en raison des préoccupations liées au changement climatique, ce qui a incité les groupes pétroliers et gaziers à intenter des poursuites.

Kevin Slagle, porte-parole de la Western States Petroleum Association, a déclaré que les décisions qui rendraient plus difficile la production d’énergie en Californie entraîneraient une hausse des prix.

“Il est regrettable que le président Biden parcoure le monde pour demander à d’autres pays d’augmenter la production alors que notre gouverneur travaille dur pour éliminer les ressources nationales”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Kathleen Ronayne, Associated Press