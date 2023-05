Un registre national des médecins pourrait-il remédier à la pénurie de médecins en Alberta? Certains médecins le pensent

Alors que l’Alberta continue de lutter contre la pénurie de médecins, certains médecins évoquent le concept d’un système national unifié de délivrance des permis comme une soupape de décharge possible, en particulier pour les régions rurales.

L’Association médicale canadienne a été plaider en faveur d’un permis d’exercice pancanadien comme un moyen de remédier aux pénuries de médecins.

Un lancement du registre interprovincial au Canada atlantique au début du mois de mai permet aux médecins qui s’inscrivent de pratiquer au-delà des frontières provinciales.

« La pénurie continue et croissante de médecins … est quelque chose que nous constatons dans tout le pays. Et à cause de cela, cela a relancé cette conversation et rendu encore plus impératif pour nous d’y remédier », a déclaré le Dr Shazma. Mithani, médecin urgentiste d’Edmonton.

Elle traite un nombre croissant de patients – avec des problèmes moins urgents ou avec des conditions chroniques qui s’aggravent – dans la salle d’urgence parce qu’ils n’ont pas accès aux soins primaires.

« Dans les régions rurales de l’Alberta, en particulier, non seulement il y a un manque de médecins de famille en soins primaires, mais il y a aussi un manque de soins spécialisés », a déclaré Mithani.

« Avoir un permis d’exercice pancanadien permettrait… à des spécialistes ou à des sous-spécialistes d’autres régions du pays d’aider à combler cet écart [and] permettre à certaines parties de l’Alberta rurale d’avoir le même accès que les centres urbains.

Mithani pense que cela ouvrirait la voie à davantage de médecins suppléants pour travailler temporairement en Alberta ou à des médecins pour soigner virtuellement les patients, a-t-elle déclaré.

La Dre Marguerite Heyns est une obstétricienne de la Colombie-Britannique qui travaille comme suppléante à Lethbridge, où il y a une pénurie continue et grave de spécialistes. (Marguerite Heyns)

Cher et chronophage

La Dre Marguerite Heyns est une gynécologue obstétricienne agréée en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon.

Elle travaille maintenant comme suppléante à Lethbridge, qui est aux prises avec une grave pénurie de ces spécialistes.

« La façon dont il est actuellement mis en place en termes d’octroi de licences dans chaque province individuelle n’est vraiment qu’une ponction d’argent et une chose qui prend beaucoup de temps », a déclaré Heyns, notant que les processus sont très similaires et nécessitent le mêmes qualifications réglementées au niveau national.

Elle paie 7 600 $ par an pour être autorisée dans les trois juridictions.

« Cela crée vraiment cet obstacle pour que les médecins puissent se déplacer librement entre les provinces », a déclaré Heyns.

« Il y a beaucoup de médecins comme moi qui sont prêts… à aller quelque part pendant une semaine ou deux pour soulager nos collègues dans des zones mal desservies, qui ont des problèmes de rétention. »

Le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta, qui autorise les médecins de la province, participe à des discussions sur ce sujet avec d’autres organismes de réglementation canadiens par l’intermédiaire de la Fédération des ordres des médecins du Canada.

Ces pourparlers tournent autour de « comment combiner l’autorisation d’exercer nationale avec une réglementation qui est dans l’intérêt public et axée sur la sécurité des patients », selon un porte-parole.

700 000 Albertains sans médecin de famille

Le Dr Noel DaCunha est président du Collège des médecins de famille de l’Alberta. (Collège des médecins de famille de l’Alberta)

En plus de réduire les formalités administratives et les dépenses, le président de l’Alberta College of Family Physicians croit qu’un permis d’exercice pancanadien aiderait à garantir que tout le monde a accès à un fournisseur de soins primaires.

« À l’heure actuelle, il y a 700 000 Albertains qui n’ont pas de médecin de famille », a déclaré le Dr Noel DaCunha, qui a une pratique familiale à Westlock.

« Tout le concept de soins centrés sur le patient, de continuité des soins, de soins en équipe, de réduction du fardeau des services d’urgence… est considérablement compromis, en particulier pour nos patients les plus vulnérables et seuls. »

DaCunha a déclaré que son groupe appuie son organisme national, le Collège des médecins de famille du Canada, qui plaide depuis un certain temps pour un permis d’exercice pancanadien.

Mais il prévient qu’un registre national des médecins, à lui seul, n’est pas une panacée.

« Il n’y a pas de pilule magique », a-t-il déclaré. « [It’s] ne résoudra pas la crise de la médecine familiale en Alberta. Nous avons besoin de changements fondamentaux ici pour aller de pair avec cela. »

Par exemple, a-t-il dit, des réformes sont nécessaires dans des domaines tels que la rémunération des médecins, les incitations au travail dans les zones mal desservies, le soutien aux soins en équipe et le recrutement de plus de médecins pour se spécialiser en médecine familiale.

Encore beaucoup de questions

Le Dr Rithesh Ram, médecin de famille à Drumheller, n’est pas convaincu qu’un registre national des licences sera la panacée.

« J’ai encore beaucoup de questions sur la façon dont un système national de délivrance de permis va améliorer les choses ici en Alberta, et plus particulièrement dans les régions rurales de l’Alberta », a déclaré Ram, qui est également le président élu de la section de la médecine rurale avec le Association médicale de l’Alberta.

« Je n’entends pas vraiment dire que les médecins du centre-ville de Toronto vont se rendre à Milk River et à Oyen lorsque ce besoin est là. Nous savons que le besoin est là, et je n’entends pas que cela va se produire. »

Ram craint qu’au lieu d’attirer plus de médecins ici, cela ne fasse fuir plus de médecins.

« Soudain, nous [could] juste un groupe de gens dans les régions rurales de l’Alberta qui veulent aller travailler en Colombie-Britannique ou qui veulent aller travailler à Toronto [or] Vancouver, et c’est tellement plus facile pour eux. »

Il convient qu’une série de changements sont nécessaires pour remédier à la pénurie de médecins en Alberta, notamment en consacrant une partie des nouveaux sièges médicaux de l’Alberta à la formation de médecins de famille ruraux.

« Donc, ils vont entrer à l’école de médecine en sachant qu’à leur sortie, ils seront généralistes ruraux », a-t-il déclaré.

« Nous en avons besoin ici en Alberta et nous en avions besoin hier. »