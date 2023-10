Les forces ukrainiennes ont déclaré avoir frappé une cible russe en Crimée à l’aide d’ATACMS (Army Tactical Missile Systems), ce qui pourrait être la première fois que l’arme fournie par les États-Unis est utilisée sur la péninsule annexée par Moscou en 2014.

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré lundi sur Telegram avoir “touché avec succès un objet stratégique du système de défense aérienne sur la côte ouest de la Crimée occupée”. L’Ukraine n’a pas précisé davantage et le ministère russe de la Défense, qui Semaine d’actualités a contacté n’a pas commenté les réclamations.

Certains médias, comme le blogueur militaire russe Voenniy Osvedomitel, le compte X pro-ukrainien Wartranslated et le journal britannique Le télégraphe a déclaré qu’il s’agissait de la première utilisation de l’ATACMS en Crimée, bien que cela ne soit pas confirmé.

En septembre, les États-Unis ont accepté de fournir à l’Ukraine des ATACMS, ce que Kiev et certains experts militaires réclamaient depuis longtemps. Leur longue portée permet aux forces ukrainiennes d’atteindre des cibles plus éloignées que les roquettes des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et des systèmes de roquettes à lancement multiple M270 fournis par les États-Unis.

Un système de missiles tactiques de l’armée est tiré lors d’une mission d’entraînement conjointe entre les forces américaines et sud-coréennes le 5 octobre 2022. Les États-Unis ont fourni ces armes à l’Ukraine, qui les aurait utilisées lundi pour frapper une cible russe en Crimée occupée.

Getty Images



Début octobre, il a été rapporté que l’Ukraine avait utilisé l’ATACMS pour la première fois pour détruire des hélicoptères militaires russes au plus profond du territoire occupé.

La chaîne Telegram en langue russe Astra, qui publie des articles sur la guerre en Ukraine, a donné plus de détails sur l’attaque de lundi, affirmant que 17 soldats russes avaient été blessés et cinq véhicules endommagés lors de l’attaque vers 3 heures du matin, heure locale, près du village d’Olenevka.

La chaîne Rybar Telegram, liée à l’armée russe, a déclaré qu'”il n’était pas possible d’abattre les missiles” et que leur site de lancement était toujours en question. Une théorie veut qu’une modification du MGM-140A, dotée d’une ogive à fragmentation et d’une portée de 100 milles, ait été lancée depuis la région de Kherson.

La chaîne a également déclaré qu'”un danger de missile a été réintroduit sur la péninsule”, en évoquant lundi une attaque concertée de l’Ukraine contre la Crimée.

Cela comprenait le lancement de huit missiles de croisière Storm Shadow/SCALP fournis par le Royaume-Uni vers Sébastapol, deux missiles antinavires Neptune tirés depuis la région d’Odessa et des drones, selon Rybar, qui a ajouté que tous les missiles avaient été abattus au-dessus de la mer Noire par Défenses aériennes russes.

“La Crimée pourrait être à nouveau attaquée, surtout compte tenu de l’intensité accrue des images de divers objets sur la péninsule par des satellites occidentaux au cours des trois derniers jours”, a-t-il ajouté.

Les informations faisant état de l’attaque de lundi surviennent alors que l’Ukraine a intensifié ses opérations en Crimée, que Kiev s’est engagée à reconquérir. Les attaques de drones et les explosions sont devenues monnaie courante dans la péninsule.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient abattu deux ATACMS pour la première fois le 25 octobre, les chaînes russes pro-guerre Telegram publiant des images montrant, selon elles, une partie d’un missile qui aurait touché un village près de Louhansk. Kiev a déclaré que ces photos n’étaient pas concluantes.