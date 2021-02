Un régime végétalien est plus efficace pour perdre du poids et contrôler le cholestérol qu’un régime méditerranéen, suggère une nouvelle étude. Les résultats, publiés dans le Journal de l’American College of Nutrition, ont indiqué que les participants à l’étude ont perdu en moyenne 6 kilogrammes avec le régime végétalien, par rapport à aucun changement moyen du régime méditerranéen.

«Des études antérieures ont suggéré que les régimes méditerranéens et végétaliens améliorent le poids corporel et les facteurs de risque cardiométaboliques, mais jusqu’à présent, leur efficacité relative n’avait pas été comparée dans un essai randomisé», a déclaré la chercheuse Hana Kahleova du Comité des médecins pour une médecine responsable, un non organisation à but lucratif aux États-Unis.

Selon les chercheurs, un régime végétalien faible en gras a de meilleurs résultats en termes de poids, de composition corporelle, de sensibilité à l’insuline et de taux de cholestérol, par rapport à un régime méditerranéen. Pour l’étude, l’équipe a assigné au hasard des participants en surpoids et sans antécédents de diabète à un régime végétalien ou un régime méditerranéen dans un rapport de 1: 1.

Pendant 16 semaines, la moitié des participants ont commencé avec un régime végétalien faible en gras qui éliminait les produits d’origine animale et se concentrait sur les fruits, les légumes, les grains entiers et les légumineuses. L’autre moitié a commencé avec le régime méditerranéen, qui a suivi le protocole PREDIMED, qui se concentre sur les fruits, les légumes, les légumineuses, le poisson, les produits laitiers faibles en gras et l’huile d’olive extra vierge, tout en limitant ou en évitant la viande rouge et les graisses saturées.

L’étude a révélé que le régime végétalien diminuait les taux de cholestérol total et LDL de 18,7 mg / dL et 15,3 mg / dL, respectivement, alors qu’il n’y avait pas de changements significatifs de cholestérol dans le régime méditerranéen. La pression artérielle a diminué avec les deux régimes, mais davantage avec le régime méditerranéen, ont déclaré les chercheurs.