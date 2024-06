Un régime unique de jeûne intermittent améliore la perte de poids et la santé intestinale

Partager sur Pinterest Un régime alimentaire unique impliquant le jeûne intermittent peut non seulement stimuler la perte de poids, mais également offrir des avantages particuliers pour la santé intestinale. Crédit image : Vladimir Tsarkov/Stocksy. La stimulation protéique signifie consommer des protéines à intervalles réguliers, tandis que le jeûne intermittent implique une alternance entre des périodes de jeûne et de repas.

Une étude récente suggère que la combinaison de ces deux approches peut conduire à une perte de poids supérieure et à une meilleure santé intestinale et à de meilleures réponses métaboliques par rapport à un simple régime hypocalorique.

Bien que cette nouvelle approche diététique ait montré des avantages significatifs, cette étude était de petite taille et les recherches sur ce type de régime sont limitées.

Les experts recommandent de donner la priorité à un microbiome intestinal sain et de demander des conseils personnalisés en matière de gestion du poids auprès de médecins ou de diététistes agréés. Une étude récente publiée dans Communications naturelles étudié les effets de deux régimes hypocaloriques sur le microbiome intestinal et profils métabolomiques des personnes en surpoids ou obèses. Cette étude s’est appuyée sur les données et les échantillons d’un petit essai contrôlé randomisé publié dans Obésité en 2023. L’essai initial a comparé les bénéfices de deux régimes sur 8 semaines : une simple restriction calorique suivant une approche versus un régime unique combinant jeûne intermittent et stimulation protéique. Le rythme protéique implique la consommation de protéines à intervalles réguliers tout au long de la journée, tandis que le jeûne intermittent alterne les périodes de jeûne et de repas. Les régimes de restriction calorique et de jeûne intermittent et de stimulation protéique ont entraîné des changements significatifs, mais le groupe de jeûne intermittent et de stimulation protéique a montré des réductions plus importantes de la graisse corporelle totale, de la graisse viscérale, du poids et du désir de manger. Contribuant aux résultats de l’étude originale, la nouvelle analyse suggère que le régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique pourrait réduire considérablement les symptômes gastro-intestinaux et favoriser les microbes intestinaux associés à un type de corps plus maigre. De plus, le régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique peut augmenter les protéines bénéfiques (cytokines) et les sous-produits d’acides aminés dans le sang associés à la perte de poids et de graisse. L’étude a été financée par Isagenix International LLC, qui a fourni les substituts de repas, les boissons et les suppléments utilisés dans l’essai.

Dans cette étude, des chercheurs de l’Arizona State University et leurs collègues ont analysé les données d’un essai clinique portant sur 41 personnes en surpoids ou obèses. Les participants ont été répartis au hasard pour suivre l’un des deux régimes pendant 8 semaines : restriction calorique continue ou jeûne intermittent et stimulation protéique. Le régime de restriction calorique comprenait principalement des aliments entiers, tandis que le régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique combinait le jeûne intermittent avec une stimulation protéique, y compris des aliments entiers et des shakes et des barres complémentaires. Les deux régimes ont réduit l’apport total en graisses, glucides, sodium, sucre et calories des participants d’environ 40 % par rapport à leurs niveaux de base, ce qui a entraîné un déficit moyen de 1 000 calories. Le régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique impliquait 5 à 6 jours de 4 repas quotidiens pour les femmes et cinq repas par jour pour les hommes, espacés de 4 heures, chacun contenant 25 à 50 grammes de protéines, et comprenait un repas hebdomadaire de 36 à 60 heures. période de jeûne modifiée avec 350 à 550 calories par jour. Comparé au régime de restriction calorique, le régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique réduit considérablement le sucre tout en augmentant les fibres alimentaires et les protéines. Malgré de nombreuses différences, les régimes étaient adaptés en termes d’apport calorique et de calories brûlées grâce à l’activité physique. Les participants ont déclaré quotidiennement leur apport alimentaire, ainsi qu’une surveillance quotidienne par les chercheurs et des réunions hebdomadaires de diététistes. Des échantillons de selles et de sang ont été prélevés avant, à mi-intervention et après l’intervention pour évaluer le microbiome intestinal, cytokines , et les profils métabolomiques. Aux mêmes intervalles, les participants ont rempli une échelle d’évaluation des symptômes gastro-intestinaux (GSRS) de 15 questions. Les auteurs de l’étude ont comparé ces marqueurs entre les deux groupes afin d’identifier toute différence significative en réponse aux deux régimes.

L’étude initiale a rapporté que les deux groupes ont constaté des améliorations significatives. Cependant, le groupe de jeûne intermittent et de stimulation protéique a constaté de plus grandes améliorations dans leur : poids

masse grasse totale

masse grasse viscérale

envie de manger

pourcentage de masse sans graisse. L’analyse actuelle a révélé des changements significatifs dans la réponse intestinale aux deux interventions diététiques, ce qui pourrait aider à expliquer les avantages observés en matière de gestion du poids du régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique. Les participants au groupe de jeûne intermittent et de stimulation protéique ont expérimenté : améliorations notables des symptômes gastro-intestinaux

un changement plus substantiel du microbiote intestinal

un changement global plus important par rapport au départ par rapport au groupe de restriction calorique. Les chercheurs ont noté une augmentation du nombre de bactéries intestinales spécifiques dans le groupe de jeûne intermittent et de stimulation protéique, en particulier Christensenellacéesqui est associé à une réduction de la graisse viscérale, à une meilleure oxydation des graisses et à une meilleure santé métabolique. De plus, le jeûne intermittent et la stimulation protéique ont entraîné une augmentation des métabolites d’acides aminés circulants favorisant l’oxydation des graisses et les cytokines liées à la lipolyse (dégradation des graisses), à la perte de poids, à l’inflammation et à la réponse immunitaire. Actualités médicales aujourd’hui parlé avec Eliza Whitaker, MS, RDNdiététiste et conseiller médical en nutrition chez Dietitian Insights, qui n’a pas participé à l’étude et a décrit l’importance des résultats du jeûne intermittent et du régime protéiné. « Augmentation des métabolites dérivés des acides aminés dans le microbiome intestinal des participants suite à un régime de stimulation protéique à jeun intermittent peut soutenir énergie, synthèse des protéines et prolifération des hépatocytes [involved in nutrient metabolism]», nous a-t-elle confié. Alors que le jeûne intermittent et la stimulation protéique ont montré des bénéfices globalement plus significatifs, le régime de restriction calorique a notamment montré une augmentation des métabolites associée à une voie métabolique liée à la longévité. L’étude a également révélé une corrélation entre la composition du microbiome intestinal des individus et leur niveau de perte de poids en réponse aux interventions diététiques.

MNT a également parlé avec Alexandra Filingeri, DCN, RDN, un diététiste professionnel et docteur en nutrition clinique qui n’a pas participé à l’étude, sur les raisons potentielles pour lesquelles un jeûne intermittent et une stimulation protéique ont entraîné des résultats supérieurs en matière de santé intestinale et métabolique. Elle a dit ça « [b]les bactéries qui résident dans le tractus gastro-intestinal humain produisent des métabolites bioactifs connus pour influencer la santé. Filingeri a expliqué : « L’environnement bactérien dans l’intestin change en fonction de ses apports spécifiques. La modification essentielle de la consommation calorique, de la source de fibres et de la disponibilité des acides aminés peut influencer le type de bactéries présentes dans notre intestin. Dans le [intermittent fasting and protein pacing]Il a été démontré que la disponibilité des protéines, l’espacement entre les repas et les périodes de jeûne ont une influence positive sur les espèces microbiennes. Thomas M. Holland, MD, MSun médecin-chercheur du RUSH Institute for Healthy Aging, Rush University System for Health, qui n’a pas participé à l’étude, a fourni des informations supplémentaires. Holland a noté que même s’il est difficile de déterminer précisément pourquoi le régime de jeûne intermittent et de stimulation protéique a entraîné des résultats bénéfiques plus significatifs que le régime de restriction calorique, « la combinaison du jeûne intermittent et des substituts de repas avec des boissons protéinées peut être des facteurs clés ». « Les périodes d’apports alimentaires intermittents et la teneur élevée en protéines des shakes ont probablement favorisé la compétition du microbiome intestinal. De plus, les fibres contenues dans les shakes contribuent[d] à un meilleur contrôle de la glycémie, une réduction de l’absorption du cholestérol (entraînant une baisse des taux de LDL et une amélioration de la santé cardiovasculaire) et une meilleure santé intestinale générale, entre autres avantages. – Thomas M. Holland, MD, MS « Cela ne veut pas dire que la restriction calorique à elle seule n’est pas bénéfique ; cela n’a tout simplement pas eu autant d’impact », a-t-il souligné.