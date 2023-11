Un régime riche en sucre peut augmenter le risque de maladies neurodégénératives

Pour cette étude, le Dr Rajan et son équipe ont utilisé un modèle de mouche des fruits commune, car il existe des similitudes entre les gènes des humains et des mouches des fruits.

Après avoir examiné cette étude, Dr Raphaël Walda déclaré un neuropsychologue du Marcus Neuroscience Institute, qui fait partie de Baptist Health South Florida, à l’hôpital régional de Boca Raton. MNT que cette recherche ouvre une autre voie dans laquelle l’obésité peut être un facteur de risque de troubles neurodégénératifs.

« Le message est clair : l’obésité est dangereuse à bien des égards », a poursuivi le Dr Wald. « Cette étude incite davantage les médecins et les patients à se concentrer sur une alimentation saine et sur l’exercice pour les patients. Les patients peuvent être plus disposés à modifier leur mode de vie avec ces connaissances en main.

MNT a également parlé avec Dr Manisha Parulekardirecteur de la division de gériatrie à HackensackUMC, codirecteur du Center for Memory Loss and Brain Health et professeur agrégé à la Hackensack Meridian School of Medicine, également non impliqué dans l’étude :

« Comme nous étudions diverses pathologies contribuant à la pathologie d’Alzheiner, cela a du sens, notamment du point de vue de la voie inflammatoire. On sait que le diabète est un facteur de risque de démence, cela permet d’en comprendre la pathologie. Cette étude soutient les interventions précoces en tant que stratégie importante de réduction des risques.

«Nous en savons beaucoup sur le diabète de type 2 (et) sur diverses interventions liées au mode de vie pour aider à réduire son incidence», a poursuivi le Dr Parulekar. « Cela ajoute encore plus d’urgence à ces interventions. Il souligne également l’importance des déterminants sociaux de la santé du point de vue de la santé de la population. Si nous voulons que les gens profitent de ces changements de mode de vie, nous devons nous assurer que chacun a un accès égal à ces interventions.