Un régime peut-il vraiment réduire votre risque de développer une démence ?

Cela peut ressembler beaucoup aux régimes populaires comme le régime méditerranéen et le régime DASH, et les chercheurs le pensaient également.

Ces plans de repas sont principalement à base de plantes et comprennent des huiles saines, des antioxydants et des graisses insaturées comme les poissons gras, a déclaré Yassine à CNBC Make It. Ils ne dépendent pas non plus des aliments transformés et n’en contiennent généralement pas.

« [Some] Il a été démontré dans de nombreuses études que les régimes alimentaires étaient associés à un risque moindre de démence, à un risque moindre de maladies cérébrales et à une espérance de vie plus longue », selon Dr Hussein Yassine professeur agrégé de neurologie à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui suivaient les régimes méditerranéen et DASH avaient de meilleurs niveaux de fonctionnement cognitif que les personnes qui ne suivaient pas ces régimes. L’étude a également révélé que la consommation de grains entiers, de légumes-feuilles, de noix et de baies était également associée à une meilleure santé cérébrale, selon l’étude. New York Times .

Le régime MIND a suscité un certain scepticisme quant à son efficacité dans la prévention de la démence après la publication du premier essai clinique en août dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Au cours d’une période de trois ans, plus de 600 personnes âgées de 65 ans et plus ont été réparties en deux groupes : un groupe a suivi le régime MIND et l’autre groupe a suivi son régime alimentaire normal. De plus, tous les participants ont été entraînés à réduire leurs calories afin de perdre du poids.

À la fin de l’étude, il n’y avait pas de changements significatifs dans les niveaux cognitifs de ceux qui suivaient le régime MIND par rapport à ceux qui ne le faisaient pas.

Mais Yassine pense qu’il y a plus de nuances dans ce résultat et que la conclusion ne devrait pas être que le régime MIND n’est pas efficace.

« Si vous prenez quelqu’un qui n’a pas un régime alimentaire nutritif et qui ne fait pas beaucoup d’exercice, il ne dort pas bien non plus. [and] « Ils présentent des facteurs de risque de démence », explique Yassine, « ces facteurs de risque ont tendance à s’accumuler ».

« Et puis si tu n’en change qu’un [lifestyle factor], qui est dans ce cas le régime MIND, il sera probablement moins efficace. Ce n’est pas que ce n’est pas efficace. »

Afin de récolter les bénéfices que le régime MIND peut avoir sur la prévention de la démence, « nous devons être plus holistiques », ajoute-t-il.

Associé à une alimentation saine, pour réduire votre risque de développer une démence, Yassine recommande également :

Pratiquer une activité physique et faire de l’exercice

Obtenir suffisamment de bonne qualité dormir

dormir Boire moins d’alcool

Rester socialement actif

Contrôler les maladies chroniques comme l’obésité et le diabète en étant au top de sa santé

S’engager toujours dans une certaine forme d’éducation, en particulier en acquérant de nouvelles compétences

« Nous reconnaissons qu’il existe une interaction entre une alimentation saine [and] un mode de vie sain, et nous devons avoir une vision d’ensemble », note-t-il.

« L’alimentation et la nutrition sont très importantes, mais dans le contexte du mode de vie et non de manière isolée. »

