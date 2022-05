Un régime pauvre en glucides peut-il aider votre santé cardiaque ?

Au lieu de cela, les chercheurs ont conçu ce qu’ils considéraient comme des régimes pratiques et relativement sains pour chaque groupe. Tous les participants ont mangé des repas comme des omelettes de légumes, des burritos au poulet avec des haricots noirs, du gril de Londres assaisonné, du chili végétarien, de la soupe de chou-fleur, des salades de lentilles grillées et du saumon grillé. Mais le groupe riche en glucides mangeait également des aliments comme le pain de blé entier, le riz brun, les muffins anglais multigrains, la confiture de fraises, les pâtes, le lait écrémé et le yogourt à la vanille. Le groupe à faible teneur en glucides a sauté le pain, le riz et les tartinades de fruits et les yaourts sucrés. Au lieu de cela, leurs repas contenaient plus d’ingrédients riches en matières grasses tels que le lait entier, la crème, le beurre, le guacamole, l’huile d’olive, les amandes, les arachides, les noix de pécan et les noix de macadamia et les fromages à pâte molle.

Après cinq mois, les personnes suivant un régime pauvre en glucides n’ont subi aucun changement préjudiciable à leur taux de cholestérol, bien qu’elles tirent 21% de leurs calories quotidiennes des graisses saturées. Ce montant est plus du double de ce que recommandent les directives diététiques du gouvernement fédéral. Leur cholestérol LDL, le soi-disant mauvais type, par exemple, est resté à peu près le même que celui de ceux qui suivaient le régime riche en glucides, qui ne tiraient que 7% de leurs calories quotidiennes des graisses saturées. Les tests ont également montré que le groupe à faible teneur en glucides présentait une réduction d’environ 15% de ses niveaux de lipoprotéine (a), une particule grasse dans le sang fortement liée au développement de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Le groupe à faible teneur en glucides a également constaté des améliorations dans les mesures métaboliques liées au développement du diabète de type 2. Les chercheurs ont évalué leurs scores de résistance à l’insuline des lipoprotéines, ou LPIR, une mesure de la résistance à l’insuline qui examine la taille et la concentration des molécules porteuses de cholestérol dans le sang. De vastes études ont montré que les personnes ayant des scores LPIR élevés sont plus susceptibles de développer un diabète. Dans la nouvelle étude, les personnes suivant un régime pauvre en glucides ont vu leur score LPIR chuter de 15 %, ce qui réduit leur risque de diabète, tandis que celles suivant un régime riche en glucides ont vu leur score augmenter de 10 %. Les personnes suivant un régime modéré en glucides n’ont eu aucun changement dans leurs scores LPIR.

Le groupe à faible teneur en glucides a également connu d’autres améliorations. Ils ont eu une baisse de leurs triglycérides, un type de graisse dans le sang qui est lié aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Et ils ont eu des augmentations de leurs niveaux d’adiponectine, une hormone qui aide à réduire l’inflammation et à rendre les cellules plus sensibles à l’insuline, ce qui est une bonne chose. Des niveaux élevés d’inflammation à l’échelle du corps sont liés à une gamme de maladies liées à l’âge, notamment les maladies cardiaques et le diabète.

Le régime pauvre en glucides qui a été utilisé dans l’étude a largement éliminé les aliments hautement transformés et sucrés tout en laissant de la place aux glucides de “haute qualité” provenant de fruits et légumes entiers, de haricots, de légumineuses et d’autres plantes, a déclaré le Dr David Ludwig, auteur de l’étude et un endocrinologue à la Harvard Medical School. “Il est principalement axé sur l’élimination des glucides transformés, dont beaucoup de gens reconnaissent maintenant qu’ils font partie des aspects les moins sains de notre approvisionnement alimentaire”, a déclaré le Dr Ludwig, codirecteur du New Balance Foundation Obesity Prevention Center au Boston Children’s Hospital. .

Le Dr Ludwig a souligné que les résultats ne s’appliquent pas aux très faibles niveaux de glucides typiques des régimes cétogènes, dont il a été démontré qu’ils provoquent de fortes élévations du cholestérol LDL chez certaines personnes. Mais il a déclaré que l’étude montre que les gens peuvent obtenir des avantages métaboliques et cardiovasculaires en remplaçant les glucides transformés dans leur alimentation par des graisses, y compris des graisses saturées, sans aggraver leur taux de cholestérol.

La nouvelle étude a coûté 12 millions de dollars et a été largement financée par la Nutrition Science Initiative, un groupe de recherche à but non lucratif. Il a également été soutenu par des subventions des National Institutes of Health, de la New Balance Foundation et d’autres.