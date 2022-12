Un régime pauvre en glucides peut être meilleur que de compter les calories pour le diabète

C’est selon une nouvelle étude qui ont découvert que ce type de régime aidait davantage les patients atteints de diabète de type 2 qu’un régime riche en glucides et faible en gras. Et cela était vrai quel que soit le nombre de calories consommées par la personne.

14 décembre 2022 — Oubliez le comptage des calories. Les personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent perdre du poids et contrôler leur glycémie en suivant un régime pauvre en glucides et riche en graisses.

Méthodes d’étude et résultats

Dans la nouvelle étude, les participants ont été assignés au hasard à l’un des deux groupes basés sur le régime alimentaire. Deux fois plus de participants ont été placés dans un groupe qui mangeait le régime pauvre en glucides et riche en graisses et les autres participants ont été affectés au régime riche en glucides et faible en graisses pendant 6 mois. Aucune restriction calorique n’a été imposée aux deux groupes.

Le poids des patients, le contrôle de la glycémie et d’autres mesures de santé basées sur des tests de laboratoire ont été évalués au début de l’étude, à 3 mois, à 6 mois. L’analyse finale a inclus 165 patients.

Alors que les patients des deux groupes ont perdu du poids, ceux du groupe faible en glucides et riche en graisses ont perdu, en moyenne, environ 8 livres de plus que ceux de l’autre groupe.

Le régime pauvre en glucides et riche en graisses était lié à un meilleur contrôle de la glycémie, mais il entraînait également un LDL légèrement plus élevé, ou ce que les médecins considèrent comme un mauvais taux de cholestérol.

“Je pense que nous avons suffisamment de données pour inclure [low-carb, high-fat] comme l’une des options alimentaires pour les personnes atteintes de diabète de type 2 », a déclaré Hansen dans un commentaire écrit.