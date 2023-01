Un régime pauvre en glucides aide à réduire la glycémie chez les personnes atteintes de prédiabète

Plusieurs mesures de santé – y compris la glycémie et le poids – se sont améliorées.



Pour la plupart des gens, il n’y a pas de façon unique de manger sainement, bien qu’il y ait aliments sains et habitudes alimentaires. Pourtant, pour les personnes atteintes de prédiabète, un régime pauvre en glucides pourrait rapidement ramener les niveaux élevés d’A1C à une plage plus saine, selon un essai publié dans Réseau JAMA ouvertsuggère.

Mais alors que cette recherche a révélé plusieurs avantages d’une alimentation faible en glucides pour le contrôle de la glycémie, le Dr Giulio Romeo, directeur médical associé de la section du diabète chez l’adulte au Joslin Diabetes Center, affilié à Harvard, se demande si son approche rigoureuse est réaliste dans la vie de tous les jours. “Cette étude montre clairement qu’un régime pauvre en glucides – et vraiment très pauvre en glucides – est efficace pour réduire les niveaux d’A1C, qui sont une mesure de la glycémie au cours des trois mois précédents”, dit-il. “Mais cela peut être durable ou non à long terme.”

Le prédiabète affecte environ 96 millions d’adultes américains. Cette condition se caractérise par des niveaux de sucre dans le sang supérieurs à la normale et expose les personnes à un risque plus élevé de développer un diabète à part entière.

Quels aliments les participants à l’étude ont-ils été invités à manger ou à éviter ?

Cet essai clinique randomisé – considéré comme l’étalon-or de la recherche scientifique – a recruté 150 personnes âgées atteintes de prédiabète non traité ou de diabète moins sévère. Tous étaient en surpoids (IMC moyen 35); près des trois quarts étaient des femmes et 59 % étaient des Noirs. Au cours de six mois, la moitié a été assignée au hasard à un régime pauvre en glucides et à des conseils diététiques fréquents, tandis que l’autre moitié a continué à suivre son régime alimentaire habituel.

Au cours des trois premiers mois, les participants à faible teneur en glucides devaient maintenir des niveaux de glucides inférieurs à 40 grammes par jour – c’est à peu près la quantité de glucides dans un muffin anglais et une pomme. Pendant les mois quatre à six, leur limite de glucides était inférieure à 60 grammes par jour.

Les chercheurs ont recommandé aux participants de se tourner vers les protéines et les graisses saines en mangeant des légumes non féculents, du poisson, de la volaille, de la viande maigre, des œufs, de l’huile d’olive, des avocats, des noix et des graines, du yaourt grec, du lait faible en glucides et de petites quantités de fromage. On leur a conseillé de limiter ou d’éviter les autres produits laitiers, les fruits, les légumineuses, les haricots et les céréales. Les participants à faible teneur en glucides ont reçu divers aliments tout au long de l’étude, notamment de l’huile d’olive, des haricots verts, des tomates, du thon, des édulcorants sans sucre, des noix et des barres et shakes à faible teneur en glucides.

Qu’est-ce que l’étude a trouvé?

Tous les participants ont subi des tests sanguins trois et six mois après le début de l’essai. Comparativement à ceux qui suivaient leur régime alimentaire habituel, les participants adoptant l’approche à faible teneur en glucides présentaient des améliorations plus importantes de l’A1C et de la glycémie à jeun au bout de six mois. Ils ont également perdu en moyenne 13 livres. Bien que modestes, les améliorations de l’A1C représentaient près de 60 % de risque en moins de développer un diabète au cours des trois prochaines années.

“La réduction de l’A1C était plus importante chez les participants blancs que noirs, ce qui est important à savoir”, explique le Dr Romeo. “En incluant un grand nombre de participants noirs, l’étude nous aide à comprendre si la réponse à un régime pauvre en glucides est comparable d’une race à l’autre. Dans cet essai, cela ne semblait pas l’être.”

Le régime pauvre en glucides était-il le seul facteur d’un meilleur contrôle de la glycémie ?

Non. Il est impossible de dire dans quelle mesure la perte de poids des participants à faible teneur en glucides a contribué à un meilleur contrôle de la glycémie, explique le Dr Romeo. La perte de graisse aide à réduire la résistance à l’insuline. “Cela signifie que votre corps répondra plus efficacement à l’action de l’insuline que vous fabriquez”, dit-il. “C’est évidemment très utile.”

Mais deux effets directs de l’approche à faible teneur en glucides peuvent également être responsables de la baisse de la glycémie, dit-il. Forcer votre corps à compter sur des sources d’énergie autres que les glucides coupe votre appétit. De plus, lorsque vous mangez des niveaux plus élevés de glucides, votre pancréas doit produire de plus grandes quantités d’insuline. Manger moins de glucides réduit la charge sur le pancréas et diminue la résistance à l’insuline indépendamment de la perte de poids.

D’autres limites de l’étude peuvent également avoir faussé les résultats, notamment les conseils diététiques intensifs reçus par les participants à faible teneur en glucides et l’auto-déclaration des régimes quotidiens. Le Dr Romeo a également souligné que l’étude n’était pas de grande envergure ou à long terme, deux attributs qui auraient renforcé ses conclusions. “Cela ne traite pas nécessairement de la durabilité de ce régime pauvre en glucides, donc une étude de 12 ou 18 mois serait la bienvenue”, dit-il. “Mais je pense que c’est un très bon pas dans cette direction.”

Une approche raisonnable des glucides peut-elle faire une différence ?

Toutes les personnes atteintes de prédiabète ne voudront pas ou ne pourront pas réduire leur apport en glucides aux niveaux extrêmes entrepris par les participants à l’étude. Mais réduire même certains glucides pourrait entraîner des avantages pour la glycémie et le contrôle du poids, explique le Dr Romeo.

“L’apport en glucides assez important auquel nous nous sommes tous habitués – pains, sucreries, féculents – peut être un peu réduit”, dit-il. “Non seulement cela peut réduire le risque de diabète, mais cela peut également aider à perdre du poids.”