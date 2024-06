Un régime méditerranéen peut-il vous aider à vivre plus longtemps ? Les couche-tard devraient-ils se coucher plus tôt ? Les meilleurs conseils santé des gros titres de cette semaine.

Bonjour, passionnés de santé et de bien-être. Je m’appelle Natalie Rahhal, votre guide invitée des gros titres sur la santé de cette semaine et de ce qu’ils pourraient signifier pour vous. Poursuivez votre lecture pour savoir comment intégrer certaines habitudes bonnes pour la santé dans votre vie quotidienne (et peut-être supprimer certaines choses).

Voici ce que notre équipe a appris cette semaine :

Un autre employé d’une ferme laitière a été infecté par la grippe aviaire ; c’est le troisième cette année et seulement le quatrième aux États-Unis. Les responsables de la santé affirment toujours que le risque pour la personne moyenne est faible, mais le gouvernement se prépare au cas où la situation empirerait. En attendant, c’est une bonne idée de garder vos distances avec les oiseaux sauvages et le bétail, et surtout de ne pas boire de lait cru.

Devinez quoi d’autre arrive aux États-Unis cet été ? Des milliards de cigales. Si cela ne vous fait pas peur, vous pouvez essayer d’en manger un, à condition de lire d’abord le guide de la rédactrice en chef de la santé, Rachel Grumman Bender, pour les consommer en toute sécurité.

Une nouvelle étude révèle que les jeunes boivent moins d’alcool que les générations plus âgées, rapporte Korin Miller. Les experts ont quelques idées sur les raisons et des suggestions sur ce que nous pouvons apprendre des enfants de nos jours en matière de réduction de la consommation d’alcool.

Est-il temps d’investir dans un filtre pour pomme de douche ? Les TikTokers affirment que c’est le secret pour éviter les problèmes de peau et de cheveux causés par l’eau dure et le chlore dans votre approvisionnement en eau. Voici ce que les experts ont dit à la journaliste Kerry Justich à propos de cette tendance.

Vous voulez des raisons d’avoir espoir quant à l’avenir ? Nous aussi, et nous les avons. La chroniqueuse Marcia Kester Doyle a parlé aux mariées plus âgées de ce qui fait que les relations plus tard dans la vie fonctionnent et pourquoi il n’est jamais trop tard pour l’amour. Et j’ai convaincu trois experts du vieillissement de me livrer leurs secrets pour vivre longtemps et bien vivre.

Vous allez à la plage ? Plus que du plaisir, c’est également bon pour votre santé mentale, écrit la pigiste Amelia Edelman, surtout si vous mettez en œuvre ces conseils approuvés par des experts.

Voici d’autres suggestions pour améliorer votre bien-être cette semaine :

🥙 Mesdames, il est peut-être temps d’essayer un régime méditerranéen

De nombreux médecins s’accordent à dire que le régime méditerranéen est l’un des plus sains. Il a été associé à un risque moindre de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’obésité et d’hypertension artérielle, ainsi qu’à certains types de cancer. Aujourd’hui, une nouvelle étude qui a suivi les femmes sur une période de 25 ans a révélé que celles qui suivaient de plus près ce régime avaient 23 % moins de risques de mourir, quelle qu’en soit la cause. Les chercheurs ont également découvert que le régime alimentaire, à base de plantes et riche en graisses saines, contribuait à réduire l’inflammation et la résistance à l’insuline tout en améliorant le métabolisme.

😴 Va te coucher. Oui, même vous, les oiseaux de nuit.

Il y a encore beaucoup de mystère autour des principes fondamentaux du sommeil : pourquoi nous en avons besoin, combien nous en avons besoin et comment l’obtenir. Et certaines études suggèrent que vous ne devriez pas lutter contre vos inclinations naturelles quant au moment de dormir. Mais le dernières recherches constate que la santé mentale de chacun est meilleure lorsqu’ils se couchent tôt, même ceux qui se considèrent comme des oiseaux de nuit. Ceux qui veillaient tard présentaient des taux plus élevés de troubles mentaux et comportementaux.

😅 Envie d’un nouveau bestie de travail ? Arrêtez de vous vanter d’être occupé.

Il est tentant d’essayer de créer des liens avec des collègues en exprimant votre stress au travail et votre niveau d’activité. Mais faites-nous confiance, vos collègues vraiment je ne veux pas en entendre parler, selon un nouveau rapport publié dans la revue Personnel Psychology. Non seulement la soi-disant vantardise du stress décourageait les collègues, mais le stress était contagieux, conduisant à des niveaux plus élevés d’épuisement professionnel. Alors essayons un autre brise-glace, d’accord ?

📱 Les smartphones peuvent améliorer l’humeur des adolescents

De nombreux experts (et parents) considèrent les smartphones comme l’un des principaux suspects dans l’augmentation des taux de dépression et d’anxiété chez les adolescents. Mais les appareils ne sont peut-être pas tous mauvais, nouvelle recherche suggère. L’humeur des adolescents était légèrement meilleure, en moyenne, lorsqu’ils utilisaient leur téléphone, selon l’étude menée auprès de 253 adolescents âgés de 12 à 17 ans. deuxième étude suggèrent que l’utilisation d’un smartphone n’aggrave pas la dépression au fil du temps chez les jeunes adultes (même si ceux qui étaient déprimés avaient tendance à utiliser davantage les médias sociaux, et vice versa).

🥜 Donner du beurre de cacahuète aux bébés est-il le secret pour avoir un enfant sans allergie ?

Aux États-Unis, près de 2,5 % des enfants sont allergiques aux cacahuètes, et les taux ont augmenté d’au moins 21 % depuis 2010, selon des données nationales publiées en 2017. Mais de nouvelles recherches suggèrent que donner du beurre de cacahuète à un enfant dès le début pourrait aider à éviter les allergies. problèmes. L’étude des National Institutes of Health a révélé que 71 % moins d’enfants développaient des allergies aux arachides s’ils étaient nourris avec des produits à base de noix entre la petite enfance et l’âge de 5 ans, par rapport aux enfants qui évitaient les arachides. Bien sûr, il est toujours préférable de consulter d’abord le pédiatre de votre enfant.