Un régime alimentaire courant peut être lié à la hausse des taux de cancer chez les jeunes

Des chercheurs de l’Ohio State University (OSU) ont une théorie effrayante sur la raison pour laquelle le cancer colorectal est en augmentation chez les jeunes adultes, en émettant l’hypothèse qu’un régime alimentaire populaire pourrait en être la cause. Les résultats ont été présentés la semaine dernière lors de la Société américaine d’oncologie cliniqueconférence annuelle à Chicago.

Les chercheurs de l’OSU tirent la sonnette d’alarme sur les régimes alimentaires riches en graisses et pauvres en fibres. Plus précisément, les scientifiques pensent que le « régime occidental » peut perturber l’équilibre particulier des bactéries au sein de votre tractus gastro-intestinal. Cela peut provoquer une inflammation qui fait vieillir les cellules à un rythme accéléré, les rendant plus sensibles au cancer.

Les résultats de l’étude ont révélé que les jeunes qui développent un cancer colorectal ont en moyenne 15 ans de plus que leur âge chronologique. Ceux qui développent la maladie plus tard dans la vie ont des âges biologiques et chronologiques similaires. L’âge biologique peut être affecté par les gènes ou par les conditions environnementales telles que l’alimentation, l’exercice et les habitudes de sommeil.

La Société américaine du cancer rapporte que 20 pour cent des cas colorectaux en 2019 ont été signalés chez des personnes âgées de 55 ans ou moins. Les scientifiques émettent l’hypothèse que la recrudescence du cancer colorectal chez les personnes relativement jeunes est causée par Fusobacterium, une bactérie transmise par la bouche.

Mais il y a un peu d’espoir, a expliqué Susan Bullmanun scientifique spécialisé dans la relation entre les microbes et le cancer qui n’a pas participé à l’étude de l’OSU.

« Les microbes sont manipulables : vous pouvez les cibler », a-t-elle écrit. [as] nous voyons que ce microbe atteint les tumeurs et peut contribuer activement à la progression de la maladie, nous pouvons exploiter ces informations et réfléchir à la manière de prévenir cela.

D’autres recherches ont suggéré que la consommation de fibres pourrait prévenir l’apparition du cancer rectal et de certains autres cancers. « Un apport élevé en fibres alimentaires est associé à un risque réduit de plusieurs types de cancer, notamment les cancers de l’œsophage, de l’estomac, du côlon, du rectum, colorectal, du sein, de l’endomètre, des ovaires, des cellules rénales, de la prostate et du pancréas », une étude 2023 conclu.

Mais il n’existe toujours pas de solutions solides pour les patients ou les chercheurs. Les scientifiques continuent de chercher des réponses définitives qui pourraient expliquer l’augmentation du cancer colorectal chez les jeunes à travers le monde.