Un régime à base de plantes peut aider à réduire le cholestérol même sans statines

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Julia Kim, 64 ans, informaticienne de Boston, a commencé à prendre une statine il y a plus de 30 ans en raison d’antécédents familiaux d’hypercholestérolémie. Mais il y a six mois, fatiguée de devoir prendre ce médicament et ses effets secondaires, elle a arrêté, et en trois jours, son mal de dos chronique qui durait depuis des décennies avait disparu. Passionnée de course à pied, elle est ravie de ne plus souffrir, mais elle ne sait pas comment gérer son cholestérol.

“Je me sens mieux qu’en 30 ans, mais mon taux de cholestérol augmente”, a déclaré Kim. « Je ne veux pas contrôler mon taux de cholestérol avec des médicaments. Chaque médicament a des effets secondaires. Je dois trouver un moyen naturel de gérer cela.

Kim n’est pas seule. De nombreuses personnes ne veulent pas prendre de médicaments hypocholestérolémiants, et certaines personnes ne peuvent pas les prendre. Les statines sont efficaces et considérées comme sûres pour la plupart des gens, mais elles augmenter le risque d’effets secondairesnotamment des douleurs musculaires, des problèmes de foie, un flou mental et le risque de développer un diabète.

“Personne ne veut commencer à prendre des médicaments”, a déclaré Donald Hensrud, professeur agrégé de nutrition et de médecine préventive au Mayo Clinic College of Medicine. « Nous vieillissons tous, et les choses augmentent généralement avec l’âge : le taux de cholestérol, le poids, la tension artérielle. À un moment donné, les gens sont confrontés à cela.

Cholestérol est une substance cireuse et grasse présente dans le sang, produite par le foie et par les aliments que nous mangeons. Il en existe deux sortes : les lipoprotéines de basse densité ou LDL, le « mauvais » cholestérol, et les lipoprotéines de haute densité, ou HDL, le « bon » cholestérol. (Pensez « L » pour mortel et « H » pour sain.) Les triglycérides – un autre type de graisse – contribuent également à l’accumulation de cholestérol. Le cholestérol est mesuré en milligrammes par décilitre de sang – ou mg/dl. Idéalement, les personnes en bonne santé devraient avoir un LDL de 100 mg/dl ou inférieur et un HDL supérieur à 60.

Le cholestérol n’est pas mauvais en soi – le corps l’utilise pour fabriquer des cellules, des vitamines et certaines hormones – mais trop de LDL peut s’accumuler dans les artères. augmentant le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. En revanche, un niveau élevé de HDL contribue à protéger le cœur en emporter une partie du LDL des artères et retourne au foie, où il est décomposé et éliminé.

Pour ceux qui évitent les drogues, les experts affirment que la meilleure façon de contrôler le cholestérol est de suivre un régime alimentaire discipliné et d’adopter des habitudes saines telles que de l’exercice régulier et un sommeil suffisant. Une mise en garde : assurez-vous de consulter votre médecin avant d’arrêter de prendre un traitement. Ils peuvent également demander des analyses de sang périodiques pour surveiller votre taux de cholestérol.

“Lorsque les gens sont prêts à adhérer à un régime alimentaire optimal, il ne fait aucun doute que c’est meilleur que n’importe quel médicament dont nous disposons”, a déclaré David Katz, ancien président de l’American College of Lifestyle Medicine et directeur fondateur du Yale-Griffin Prevention Research de l’Université de Yale. Centre.

Et il existe d’autres avantages pour la santé, tels que la perte de poids et la diminution « de la tension artérielle et de la glycémie, ce qui réduira le risque de maladie cardiaque autre que le cholestérol », a déclaré Hensrud.

Les experts recommandent une alimentation à base de plantes riche en fibres solubles : flocons d’avoine, son d’avoine, haricots, pommes, pois, agrumes, carottes, orge, graines de lin, une poudre gélifiante appelée psyllium, ainsi que des noix et des stérols végétaux, qui sont trouvé en petites quantités dans les fruits et légumes, l’huile d’olive extra vierge et les noix, et également ajouté à certaines pâtes à tartiner, laits et yaourts.

Ils exhortent également les consommateurs à éviter les graisses saturées, que l’on trouve généralement dans les viandes grasses et transformées, le beurre et les huiles tropicales comme celles de palme et de noix de coco. Optez pour des huiles insaturées ou polyinsaturées, comme le maïs, le canola, le tournesol et le sésame. Selon les experts, les graisses saturées contribuent davantage à augmenter le taux de cholestérol sanguin que le cholestérol présent naturellement dans les œufs et les fruits de mer.

Étonnamment, certains recherche suggère que le fromage non transformé avec modération réduit le risque de maladies cardiovasculaires. “Il s’agit peut-être de la seule exception à la règle consistant à réduire les graisses saturées, si elles ne sont pas consommées en excès”, a déclaré Hensrud.

Et les œufs ? Les Américains ont une relation compliquée avec les œufs : « une année, ils ne vont pas bien, et l’année suivante, ils vont bien », a déclaré Hensrud. « Les blancs d’œufs sont des protéines pures, ce sont les jaunes qui contiennent du cholestérol alimentaire et une petite quantité de graisses saturées. Ils augmentent les risques, mais pas énormément, c’est pourquoi l’American Heart Association suggère jusqu’à un œuf par jour.

Un régime alimentaire à base de plantes

De nombreux experts recommandent le Régime portefeuille, un régime alimentaire à base de plantes conçu par David Jenkins, professeur d’université aux départements de sciences nutritionnelles et de médecine de la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto. Il met fortement l’accent sur la consommation de fibres solubles et de stérols et sur l’élimination des aliments transformés. Un première étude menée par Jenkins et ses collègues a comparé les effets hypocholestérolémiants du régime Portfolio avec ceux des statines et n’a trouvé aucune différence significative.

“Nous devons mettre davantage l’accent sur l’aide aux gens pour comprendre ces régimes à base de plantes”, a déclaré Jenkins. « Certaines personnes n’ont jamais goûté de ragoût de lentilles, par exemple. Il peut être délicieux, nutritif et bon pour le taux de cholestérol. Nous souhaitons permettre aux gens d’apprendre à adopter une alimentation à base de plantes. Je sais que cela peut être difficile, ce qui est toujours un problème avec n’importe quel régime.

Les gens ne sont pas obligés de faire une transition brusque, a-t-il déclaré. “Commencez par introduire progressivement quelques aliments”, a-t-il déclaré. « L’idée est de faire de l’alimentation végétale un mode de vie. »

Katz est d’accord, affirmant qu’il est facile de recycler les papilles gustatives : « Les papilles gustatives sont des petits gars adaptables. Lorsqu’ils ne peuvent pas manger les aliments qu’ils aiment, ils aiment les aliments qu’ils accompagnent.

Soyez prudent avec les compléments alimentaires, qui ne sont en grande partie pas réglementés par la Food and Drug Administration. Par exemple, Hensrud a déconseillé d’utiliser la niacine, qui abaisse le cholestérol mais a des effets secondaires, parmi lesquels des bouffées vasomotrices. Il peut également augmenter les enzymes hépatiques lorsqu’il est pris à fortes doses, a déclaré Hensrud. “Personne ne devrait plus l’utiliser”, a-t-il déclaré.

Quand les statines ne peuvent être évitées

Certaines personnes ne peuvent pas réduire leur taux de LDL sans médicaments en raison de conditions génétiques qui les prédisposent à un taux de cholestérol élevé. hypercholestérolémie familiale, ou FH, un défaut héréditaire dans la capacité du corps à traiter les LDL. “Ils devront toujours prendre des statines”, en association avec d’autres médicaments, a déclaré Jenkins, même si ceux qui sont stricts en matière de régime et de mode de vie peuvent toujours en bénéficier.

L’une des patientes de Jenkins atteintes de ce trouble, par exemple, a refusé les médicaments – contre avis médical – et a réduit son taux de LDL grâce à l’exercice et au régime Portfolio, bien que « pas aussi bas que nous le souhaiterions », a déclaré Jenkins. Néanmoins, « c’est génial comparé à ce que c’était lorsqu’elle est venue nous voir pour la première fois », a déclaré Jenkins. “Elle s’est améliorée de manière inattendue grâce à une alimentation extrême, ce qui est très, très rare.”

Toutes les personnes ayant des antécédents familiaux ne sont pas atteintes d’HF. Kim en fait partie. Elle envisage d’essayer un régime et de faire de l’exercice. “Je crois que je pourrai y parvenir”, a-t-elle déclaré.

Les experts ont souligné que les éléments de plusieurs plans d’alimentation saine – le TIRET régime, le méditerranéen le régime alimentaire et le Clinique Mayo l’alimentation, par exemple, sont précieux.

“Tous impliquent des aliments peu transformés et principalement des produits végétaux”, a déclaré Hensrud, auteur du livre “The Mayo Clinic Diet”. « L’effet composite sera généralement de réduire le LDL. Cela donne aux gens des choix. Vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse dans chacun d’eux.

Mais le régime Portfolio est « la réponse alimentaire définitive au cholestérol », a déclaré Katz.

« Gardez toutefois à l’esprit que le seul régime efficace est celui que vous êtes prêt à suivre », a-t-il ajouté.

Vous avez une question sur une alimentation saine ? E-mail [email protected] et nous répondrons peut-être à votre question dans une prochaine chronique.

Inscrivez-vous à la newsletter Well+Being, votre source de conseils d’experts et d’astuces simples pour bien vivre au quotidien