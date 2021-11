Un régime à base de plantes guérit la migraine sévère de l’homme en trois mois

Selon une étude, un régime à base de plantes a guéri un homme d’une migraine sévère en seulement trois mois. Le rapport publié dans BMJ Journals indique que l’homme de 60 ans souffrait de crises de migraine fréquentes depuis 12,5 ans. Il a ensuite été conseillé au patient de suivre le régime alimentaire quotidien faiblement inflammatoire (LIFE), qui est un régime alimentaire complet à base de plantes, riche en nutriments, à feuilles vertes foncées et à base de plantes. En deux mois, la fréquence de ses maux de tête aurait diminué de 18 à 24 jours de maux de tête par mois à 1, et il a arrêté ses médicaments préventifs et abortifs contre la migraine. Après trois mois, le patient n’avait plus de maux de tête. Le régime a donné de meilleurs résultats que les médicaments disponibles sur le marché.

Parlant de la façon dont la migraine affectait sa vie, le patient a déclaré : « Je suis photographe et les migraines ont rendu mon travail presque impossible. Avant de changer mon alimentation, je souffrais de six à huit migraines débilitantes par mois, chacune d’une durée pouvant aller jusqu’à 72 heures. La plupart du temps, soit j’avais une migraine, soit je me remettais d’une migraine. »

Fait intéressant, après que le patient a commencé le régime LIFE et que sa fréquence de migraine a diminué, il a également obtenu un soulagement des allergies et amélioré les niveaux de lipides, indique le rapport. Après avoir commencé ce régime, le patient a montré une augmentation marquée des taux de bêta-carotène dans son sang. Le bêta-carotène, qui est abondant dans le régime LIFE à base de légumes à feuilles vert foncé, possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En suivant le nouveau régime, le patient a découvert que le saumon, les blancs d’œufs et le thé glacé déclenchaient un léger mal de tête. « Moins d’un mois après avoir commencé un régime à base de plantes riche en nutriments qui comprenait principalement beaucoup de légumes à feuilles vert foncé, des fruits, des haricots, des flocons d’avoine et un smoothie vert quotidien, j’ai pu arrêter les médicaments contre la migraine. Je n’ai pas eu de migraine depuis sept ans maintenant. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j’ai eu mal à la tête. Je ne suis plus prisonnier de mon propre corps », a ajouté le patient.

Le lien entre l’alimentation et la migraine n’est pas nouveau. Il a déjà été découvert que certains aliments peuvent déclencher une attaque ou l’aggraver. Les aliments déclencheurs les plus fréquemment signalés sont le chocolat, le fromage, l’alcool, le café et les agrumes. L’article a conclu qu’un régime alimentaire complet à base de plantes peut offrir un traitement sûr, efficace et permanent pour inverser les migraines chroniques, en particulier chez les personnes atteintes d’une maladie réfractaire.

