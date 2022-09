NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

William, le prince de Galles nouvellement nommé par son père, le roi Charles III après la mort de la reine Elizabeth II, est marié à Catherine, la princesse de Galles. Les deux détenaient auparavant les titres de duc et de duchesse de Cambridge. Après la mort de la reine Elizabeth, le père du prince William, le roi Charles III, monta sur le trône, faisant du prince William le suivant dans la lignée de succession. Après le prince William, le suivant est son fils aîné, le prince George. Le couple marié a deux autres enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Kate, née Catherine Elizabeth Middleton, a rencontré le prince William alors qu’ils fréquentaient tous les deux l’Université de St. Andrews en Écosse en 2001. Après avoir été amis pendant un certain temps, ils sont finalement devenus un couple. Ils sont ensemble depuis, à l’exception d’une très courte rupture de deux mois en 2007.

Le couple s’est marié devant des millions de spectateurs à travers le monde le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster et quelques années plus tard, leur premier fils George est né.

Prince George de Galles

George Alexander Louis est né le 22 juillet 2013 au St Mary’s Hospital de Londres. Il partage son nom avec son arrière-arrière-grand-père et père de la reine Elizabeth II, le roi George VI. Après la mort de la reine Elizabeth II, le jeune prince George est devenu le deuxième dans l’ordre de succession. Prince George a assisté au Wimbledon Men’s Singles avec ses parents en juillet 2022 et a fait d’autres apparitions avec ses parents et ses frères et sœurs.

Princesse Charlotte de Galles

Charlotte Elizabeth Diana est née à l’hôpital St Mary de Londres le 2 mai 2015. Son nom fait référence au roi Charles III, à la princesse Diana et à la reine Elizabeth. Elle est la troisième dans l’ordre de succession après son père, le prince William, et son frère aîné, le prince George. La princesse Charlotte a rejoint ses parents pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre, où elle est devenue virale sur les réseaux sociaux pour les grimaces qu’elle a faites lors de la compétition de natation.

Prince Louis de Galles

Louis Arthur Charles est né le 23 avril 2018 et est le quatrième dans la lignée. Son nom en est un autre chargé d’histoire. Arthur est un deuxième prénom qu’il partage avec le roi Charles III. Le nom rend également hommage à Louis Mountbatten, qui est le grand-oncle du roi Charles qui a été tué lorsque son bateau de pêche a été bombardé par l’armée républicaine irlandaise en 1979. Les moments comiques du prince Louis se sont souvent répandus sur Internet, comme les visages qu’il fait pendant le week-end du jubilé de platine de la reine, à la fois au Jubilee Pageant et lors de la cérémonie Trooping the Colour où il se couvrait les oreilles et criait pendant le défilé aérien alors que la famille royale était sur le balcon du palais de Buckingham.

En août 2022, il a été annoncé que les trois enfants fréquenteraient tous l’école Lambrook à Winkfield Row, dans le Berkshire, juste à l’extérieur de Windsor, où la famille a récemment emménagé à Adelaide Cottage. Même si l’école est un internat, les trois frères et sœurs y assistent en tant qu’étudiants externes.

Avant que les trois enfants fréquentent l’école Lambbrook, George et Charlotte sont allés à Thomas’s Battersea et Louis est allé à l’école maternelle Willcocks.

William et Kate ont tous deux été ouverts à essayer de garder la vie de leurs enfants aussi normale que possible, même si la vie qu’ils vivent est très publique.

“Kate et William… aiment l’idée de les voir se mêler à tous les autres enfants de leur âge pour se faire des amis et profiter d’une enfance normale sans les limites de la vie royale”, a partagé le correspondant royal Neil Sean avec Fox News Digital en 2020.

“William, en particulier, aime faire cela car il se souvient avec une telle affection que sa mère, la merveilleuse princesse Diana, a organisé toutes sortes de choses pour lui et Harry, comme des restaurants fast-food, des spectacles, des vacances à la mer et ainsi de suite », a-t-il déclaré. “Kate a toujours eu ça [growing up] et c’est quelque chose qu’elle voulait continuer avec ses propres enfants, en leur donnant des compétences de vie et, bien sûr, une enfance amusante et aimante.”