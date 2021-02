Tom Hiddleston, l’acteur anglais suave et charmant, en plus de dégager une brillance cinématographique en tant que héros d’action méchant, la divinité nordique, l’espion britannique, s’est taillé sans effort une niche en tant qu’icône de style fantastique.

En plus de remporter le Golden Globe Award, le formidable sens du style de Tom lui a valu le prix GQ (2017). Sans aucun doute, notre méchant bien-aimé de Marvel a été considéré comme l’homme le plus élégant. Alors que l’acteur a un an de plus, jetons un coup d’œil à certains de ses superbes choix de styles vestimentaires: