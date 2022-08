Un regard sur ses finales mémorables aux Majors

Serena Williams sera vue en action à l’US Open 2022 comme le dernier tournoi de sa carrière.

Williams, l’un des plus grands noms du monde du tennis, a jusqu’à présent remporté 23 titres en simple du Grand Chelem et la distinction du plus grand joueur de tous les temps. Plus tôt ce mois-ci, Williams a annoncé ses plans de retraite, cependant, tous les yeux seront rivés sur elle lorsqu’elle prendra le terrain dur lundi.

ASIA CUP 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Avant de passer à l’US Open, voici un aperçu de certaines de ses finales mémorables dans les tournois majeurs :

1999 US Open

Williams a décroché son premier titre en Chelem à Flushing Meadows après avoir battu la Suissesse Martina Hingis 6-3, 7-6 (7/4). Elle n’avait que 17 ans lorsque, dans le tournoi, elle a réussi à vaincre Conchita Martinez, Monica Seles et la championne de 1998 Lindsay Davenport. Elle est également devenue la première femme noire à remporter un majeur depuis Althea Gibson en 1958.

“C’est vraiment incroyable pour moi d’avoir même l’opportunité d’être comparé à Althea Gibson. C’était une grande joueuse. C’est assez excitant pour moi », a-t-elle déclaré.

Open de France 2002

Après 1999, Serena a dû attendre trois ans pour remporter un deuxième Grand Chelem. elle a battu sa propre sœur Venus 7-5, 6-3 en finale à Roland Garros. Cependant, les sœurs s’étaient déjà rencontrées une fois sur le terrain en 2001, où Vénus a remporté la finale majeure à New York en 2001.

“Je suis tellement heureuse d’avoir remporté mon deuxième Grand Chelem en trois ans, mais évidemment je suis aussi un peu triste pour ma sœur”, a déclaré Serena qui a de nouveau remporté Roland-Garros en 2013 et 2015.

Le match pour le titre de 2002 à Paris était la première de quatre finales consécutives de Chelem entre les sœurs, Serena les remportant toutes les quatre.

Open d’Australie 2003

Williams a remporté son premier Open d’Australie en 2003 et a terminé le “Serena Slam” après une victoire épique 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 contre sa sœur, Venus.

Serena a décroché la première place mondiale et est également devenue la cinquième femme de l’histoire après Maureen Connolly, Margaret Court, Martina Navratilova et Steffi Graf à détenir les quatre Grands Chelems en même temps.

« Je n’arrive pas à croire que je puisse être comparée à ces femmes, être dans leur catégorie est vraiment incroyable. Je fais l’histoire en ce moment, ça n’arrive pas tous les jours », a-t-elle déclaré.

Wimbledon 2003

Serena et Venus se sont rencontrées quatre fois en finale de Wimbledon, mais le plus proche des affrontements a eu lieu en 2003 lorsque Venus s’est battue vaillamment malgré une blessure à l’abdomen et un problème de hanche. Bien que Vénus ait perdu le match 4-6, 6-4, 6-2 dans une bataille très serrée, elle a marqué son nom en gras pour son courage et sa force.

“Elle est plus dure que je ne l’aurais jamais pensé

« Je savais qu’elle était dure, mais elle est passée à un tout autre niveau. Pour jouer aujourd’hui en sachant qu’elle était blessée, elle est définitivement parmi les vraies combattantes et championnes », a déclaré Serena.

Wimbledon 2012

En 2012, Williams a battu la Polonaise Agnieszka Radwanska 6-1, 5-7, 6-2 pour un cinquième titre à Wimbledon et 14e au Grand Chelem.

La victoire était encore plus douce alors que Williams revenait au tribunal après un an alors qu’elle souffrait d’une blessure à la jambe et d’une embolie pulmonaire entre 2010 et 2011.

« Je ne peux même pas le décrire. Je n’y arrivais presque pas il y a quelques années. J’étais à l’hôpital mais maintenant je suis de retour ici et ça valait vraiment le coup. Je suis si heureuse », a-t-elle déclaré.

A LIRE AUSSI : Serena Williams et Venus Williams reçoivent une Wild Card pour le double à l’US Open 2022

Open d’Australie 2017

Williams a remporté son 23e et plus récent Chelem à Melbourne avec une victoire de 6-4, 6-4 sur Venus. Elle a réalisé cet exploit remarquable alors qu’elle était enceinte de sa fille Olympia.

Ce septième titre de l’Open d’Australie a également permis au joueur de 35 ans de reconquérir la place de numéro un mondial.

C’était la 28e rencontre en carrière des sœurs et la neuvième en finale du Chelem.

Serena a mentionné: “Il n’y a aucun moyen que je sois à 23 ans sans Vénus. Elle est mon inspiration.

Les deux sœurs ont toujours été au coude à coude dans tous les affrontements et ont célébré la victoire de l’autre. Après 2018, les deux seront à nouveau vus ensemble en double à l’US Open 2022.

(Avec entrées AFP)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici