Le musicien légendaire Elton John a un an de plus le 25 mars. Le chanteur, auteur-compositeur, pianiste et compositeur anglais a remporté jusqu’à présent deux Oscars, cinq Grammy Awards, deux Golden Globe Awards parmi tant d’autres. Il a également reçu le Grammy Legend Award en 1999 et a été fait chevalier par la reine Elizabeth II pour «services à la musique et services de bienfaisance» en 1988.

À l’occasion de son anniversaire, voici un aperçu de cinq de ses chansons primées:

Peux-tu sentir l’amour ce soir

Cette piste faisait partie du film d’animation de 1994 Le Roi Lion. Il a été à la fois composé et exprimé par John tandis que les paroles de cette chanson à feuilles persistantes ont été écrites par Tim Rice. Le numéro a remporté l’Academy Award en 1995 pour la meilleure chanson originale et a également remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale pop masculine.

(Je vais) M’aimer à nouveau

La chanson a remporté l’Oscar 2020 et le Golden Globe Award 2020 de la meilleure chanson originale. John a écrit la chanson et l’a interprétée. Il l’a écrit avec Bernie Taupin et a joué avec Taron Egerton. Fait intéressant, cette chanson fait partie d’un film biographique basé sur sa vie.

Bougie dans le vent

Le morceau a remporté le Grammy Award de John pour la meilleure performance vocale pop masculine. Il est sorti le 13 septembre 1997 en hommage à la princesse Diana. De plus, selon le livre Guinness des records du monde, «Candle in the Wind 1997» est le deuxième single physique le plus vendu de tous les temps.

Sacrifice

Cette ballade de John a remporté le prix Ivor Novello de la meilleure chanson musicale et lyrique. Les paroles de ce morceau populaire ont été écrites par Bernie Taupin. La chanson a fait partie de l’album de 1989 de John Sleeping with the Past.

basque

John a remporté la 34e cérémonie des Grammy Awards en 1992 pour ce morceau. La chanson a été récompensée dans la catégorie Meilleure composition instrumentale.